Calmont. Les enfants de La Nauze ont reçu le père Noël à Magrin

Les enfants, des plus petits aux CE1 étaient impatients. En attendant le bonhomme vêtu de rouge, ils ont chanté des chants de circonstance afin de susciter l’arrivée du père Noël. Celui-ci est entré en traînant péniblement quatre grands sacs remplis de cadeaux.

La distribution des cadeaux à peine commencée, les mains fébriles des enfants ont de suite ouvert les paquets en découvrant le contenu : jouets, ballons, jeux éducatifs, etc. Les enfants savent que ces cadeaux adaptés à chaque niveau de classe doivent rester à l’école et sont à la disposition de chacune et chacun.

Un petit goûter a conclu ce bel après-midi .