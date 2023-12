Onet-le-Château. Les inscriptions sont ouvertes pour la toute petite section

Votre enfant est né entre le 1er janvier et 31 août 2022 ?

Les inscriptions pour la classe de toute petite cection à l’école des Narcisses sont ouvertes pour la rentrée 2024-2025.

Cette classe adaptée aux enfants de moins de 3 ans, permet la mise en place des premiers apprentissages, du vivre ensemble et l’accompagnement à la parentalité. L’accueil se fait en temps complet lundi, mardi, jeudi et vendredi ou en temps partiel sur deux matinées par semaine.

Les enfants sont encadrés par trois professionnels dès leurs premiers temps à l’école : un professeur des écoles, un éducateur de jeunes enfants et un ATSEM et dispose d’une salle de classe aménagée avec un coin jeux et un coin activités, ainsi qu’un espace de motricité dédié.

Les parents sont pleinement associés à la scolarisation de leur enfant, puisqu’ils peuvent, s’ils le souhaitent, venir partager des temps de classe avec leur enfant.

Pour plus d’informations : 05 65 77 25 49 ou directement en ligne bit.ly/3AlaRNd