Nu avec une pomme dans la bouche et une carotte dans les fesses : que s'est-il passé dans cet hôtel 5 étoiles de Biarritz ?

Des faits de bizutage humiliant ont entraîné le départ du chef étoilé de l'Hôtel des Palais à Biarritz, voici ce que l'on sait.

Que s'est-il passé dans le prestigieux Hôtel du Palais à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) le 2 décembre 2023 ? Le parquet de Bayonne a en tout cas ouvert une enquête préliminaire pour agression sexuelle et violences après les révélations de nos confrères de Sud-Ouest.

Le quotidien a rapporté qu'un "bizutage humiliant" a été mené sur un commis de cuisine, dans de tristes détails. La victime se serait retrouvée nue sur une chaise avec une pomme dans la bouche et une carotte dans les fesses, devant les autres membres de la brigade et du chef étoilé Aurélien Largeau. Des images auraient été prises puis partagées sur les réseaux sociaux, avant d'être effacées.

Aurélien Largeau qui a été recruté pour tenir les rênes de la cuisine gastronomique de cet hôtel 5 étoiles en 2020, et qui a été récompensé d'une étoile au guide Michelin l'année passée. Son départ de l'Hôtel du Palais a été acté le 19 décembre 2023, potentiellement en raison de cette affaire de bizutage.

"Cet incident ne reflète pas les valeurs que nous défendons"

Pour l'instant, aucune plainte n'a été déposée. L'enquête préliminaire du parquet de Bayon a été ouverte à sa propre initiative.

Mais l'Hôtel du Palais a pris les devants en expliquant à Sud-Ouest avoir été "informé de l'incident préoccupant qui a eu lieu dans les locaux de l'hôtel et d'images ayant circulé". Avant de poursuivre : "cet incident ne reflète pas les valeurs que nous défendons, une investigation a été menée et les décisions adéquates ont été prises. La sécurité, la santé et le bien-être de nos collègues, de nos clients et de nos partenaires sont nos priorités absolues".

La Ville de Bayonne, qui est le principal actionnaire de la société d'économie mixte possédant l'Hôtel du Palais, ne s'est pas exprimée.