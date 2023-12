Ce rendez-vous est désormais devenu une tradition. À chaque période de fêtes, ces cavaliers venus de Taussac enflamment un public toujours nombreux pour profiter de ce spectacle équestre.

C’est un incontournable en cette période de fêtes sur le Ruthénois. Pour la septième année consécutive, les cavaliers de la compagnie Impulsion remettent le couvert, et investissent le centre équestre de Combelles pour en mettre plein les mirettes à un public toujours plus nombreux.

Cette année, ils seront 2 000 à assister aux cinq représentations de l’inédit "Exauss". Centre Presse Aveyron - Alexia Ott

Cinq représentations

Cette année, ils seront 2 000 à assister aux cinq représentations de l’inédit "Exauss" prévues jusqu’à samedi, ce 30 décembre. Et ce mercredi en fin d’après-midi, pour la première, ces virtuoses et leurs fidèles destriers n’ont pas dérogé à la règle, au terme d’un peu plus d’une heure de voltige, de poste hongroise et de dressage.

"C’est aussi un spectacle avec une histoire, dans l’esprit des contes de Noël, mais avec également de la technique, pour satisfaire tous les publics", décrit Ghislain Cayla, fondateur de la troupe.

Les spectacles se dérouleront du 27 au 30 décembre 2023. Centre Presse Aveyron - Alexia Ott

Une compagnie aveyronnaise

Car chaque année le défi est grand pour ces cavaliers venus tout droit de Taussac dans le Nord-Aveyron. "Il faut toujours se renouveler et trouver de nouvelles idées", valide-t-il. Ce que sa bande fait plutôt bien, depuis l’organisation de ce spectacle à Combelles, et c’était également le cas lorsque le spectacle prenait part au haras, un lieu dans lequel la compagnie Impulsion n’exclut pas de revenir un jour.

Élevés jusqu'au-devant de la scène

Car elle est une habituée des grandes scènes et des spectacles de haut vol, et ce depuis vingt ans. "Au début du mois nous jouions en Allemagne. C’était une superbe année avec 46 dates, se réjouit le propriétaire du ranch de Barrez. La suivante promet également, nous savons déjà que nous serons présents à la Feria du cheval aux Saintes-Maries-de-la Mer par exemple".

17 chevaux, six poneys

Pour une organisation loin d’être anodine. Le seul spectacle "Exauss" mobilisant 17 chevaux, six poneys, quatre cavaliers professionnels, plusieurs jeunes et de nombreux bénévoles à l’organisation.

Quatre cavaliers professionnels enchaînent les prouesses techniques. Centre Presse Aveyron - Alexia Ott

D’ailleurs, le ranch du Barrez et la compagnie Impulsion se veulent le plus complet possible dans le traitement des canassons, véritables héros de ces spectacles. "Nous élevons nous-même une bonne partie de nos chevaux. Lorsque les plus anciens partiront à la retraite, ils seront remplacés par leurs poulains, élevés sur le Carladez", sourit Ghislain Cayla.

La recette gagnante pour un événement réussi et pris d’assaut, puisque toutes les places disponibles ont d’ores et déjà été vendues.