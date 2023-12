Onet-le-Château. À l’accueil de loisirs, dernière étape pour boucler le tour du monde !

Avec ces vacances de fin d’année, les Papillons Atlas, les Pandas, les Dragons de Komodo et les Tigres du Bengale achèvent leur tour du monde avec une dernière escale en Asie. Et entre une sortie au club pour voir le "Noël préhistorique", les 80 enfants ont pu profiter par deux fois de la patinoire pour eux tout seuls et bien sûr participer à de nombreux ateliers et jeux, mais le clou de cette première semaine fut la journée à thème du vendredi, une immersion complète auprès de l’empereur qui blessé lors d’un combat, leur a fait envoyer une lettre de demande d’aide par l’intermédiaire de Liuya, son fidèle ami. Et toute la journée, les équipes constituées ont pu, grâce à des cartes et de nombreuses épreuves, trouver la larme d’un des derniers dragons encore vivants, celle qui, d’après l’empereur, pourrait soigner ses blessures…

Un grand moment pour l’équipe qui s’était investie à fond dans l’organisation de cette animation et pour tous les enfants qui ont joué le jeu, avec beaucoup d’envie et de détermination…