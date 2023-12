Marcillac-Vallon. Des collégiens solidaires pour les enfants

Les élèves du collège Pierre-Soulages sont solidaires et ils viennent une nouvelle fois de le prouver. En effet, une nouvelle initiative a germé cette année encore au Conseil de vie collégienne (CVC) où les délégués ont décidé d’organiser une collecte de jouets et de jeux de société au sein de l’établissement. "Pensez aux enfants sans Noël ! Merci de votre aide", c’est le message qu’ils ont affiché et adressé à l’ensemble de leurs camarades invités à donner "des jouets en bon état et des jeux complets" pour participer à ce bel élan de solidarité. L’appel a été entendu et couronné de succès comme en témoigne la collecte très conséquente qui a été réalisée. Christiane Boscus, une des bénévoles responsable du Secours populaire de Decazeville, est venue récupérer la hotte copieusement remplie qui "fera des heureux" a-t-elle souligné parmi les enfants des 150 familles aidées par son association caritative sur le secteur.

Les collégiens lui ont également remis des mots de réconfort rédigés par quelques-uns d’entre eux à l’attention de ces familles qui vivent dans des conditions difficiles.

Un grand merci a été adressé à toutes celles et ceux qui, par leurs dons ou leur implication, ont participé à cette action solidaire très réussie qui se pérennise chaque année avec un enthousiasme qui ne se dément pas.