Le Monastère. Plusieurs rendez-vous organisés par l’Agas ont ponctué la fin de l’année

Aux vacances d’automne, l’Agas a proposé aux "grands" de l’accueil de loisirs et aux jeunes de l’Espace jeunes, de fêter Halloween à Wallygator, pour renouer ainsi avec les sorties "exceptionnelles". Les jeunes étaient au rendez-vous pour cette journée humide mais malgré tout conviviale et chaleureuse. Tout au long de l’année 2024, l’Agas proposera de nouvelles sorties.

Le 5 novembre, le thé dansant a accueilli Sylvie Nauges et son orchestre. Un bel après-midi qui a réuni près de 200 personnes venues danser au rythme du musette. L’Agas accueillera à nouveau Sylvie Nauges lors du thé dansant 2024.

Le 16 novembre, l’Agas a accueilli l’Université rurale Quercy Rouergue et la MAIF pour une soirée d’information sur les responsabilités des dirigeants d’associations.

Cette soirée a rassemblé une trentaine de personnes en présentiel et une quarantaine en visioconférence.

Décembre a débuté par le marché de Noël du Monastère auquel l’Agas a apporté sa contribution en proposant un stand de vente de douceurs sucrées et de décorations réalisées par les bénévoles, les enfants et les jeunes de l’association.

Et nouveauté cette année, en partenariat avec le comité des fêtes, Aude et Amélie ont proposé un atelier créatif aux enfants. Une animation qui a permis à 136 enfants de réaliser et personnaliser leur boule de Noël.

Puis, comme chaque année, les enfants du centre de loisirs ont préparé un petit spectacle qu’ils ont présenté le 6 décembre aux aînés de la commune lors de l‘après-midi dansant proposé par la commune et le CCAS. Les aînés sont chacun repartis avec un petit cadeau réalisé par les enfants.

En 2023, en association avec la MJC de Luc-la-Primaube, l’Agas a organisé à la salle de fêtes de Luc, à destination des familles, un après-midi récréatif aux couleurs de Noël.

Le 9 décembre dernier, c’était au tour du Monastère d’accueillir cet évènement. Le spectacle a été assuré par Rodolphe Gilardi de la compagnie "Marotte et compagnie", son orgue de barbarie et ses marionnettes, Cannelle et Timothée. Pour cette première au Monastère, la salle était comble en réunissant au centre social près de 200 spectateurs, enfants et parents, pour entendre la tendre et belle histoire de l’ours Timothée et de la petite fille Cannelle. Pour clôturer ce beau moment, un généreux goûter a été partagé.

Cette fin d’année a été à l’image de toute la saison… très riche. 2024 le sera tout autant.