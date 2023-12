Nouveau à Rodez : une boutique Free débarque en centre-ville

L'opérateur de téléphonie à ouvert sa première antenne sur le Ruthénois, installée au 4 de la rue Neuve.

Une nouvelle enseigne nationale débarque à Rodez. Et plus précisément en plein cœur du centre-ville, au 4 de la rue Neuve. Une boutique Free a ouvert ses portes le 20 décembre dernier, de quoi laisser un beau cadeau aux clients aveyronnais de cet opérateur de téléphonie. Ironie du sort, elle s'installe entre deux de ses principaux concurrents, Orange installé à quelques pas sur le carrefour Saint-Etienne, et Bouygues telecom, dans cette même rue Neuve.

"Cette ouverture s'inscrit dans une stratégie d'extension de notre réseau de distribution, confirme l'entreprise fondée par le milliardaire Xavier Niel. Nous nous efforçons de choisir des emplacements stratégiques, comme ici en centre-ville de Rodez."

Deux boutiques en Aveyron

Alors ses clients pourront s'y rendre du lundi au samedi de 10 à h à 19 h, où ils seront accueillis par quatre conseillers et un manager. Il s'agit là de la deuxième antenne de l'opérateur en Aveyron. Puisque Free est d'ores et déjà présent à Millau, la boutique a ouvert ses portes au mois de juillet dernier, au centre commercial de la Capelle.

"Les abonnés et futurs abonnés pourront accéder à nos Freebox en démonstration, découvrir notre gamme de terminaux, ou encore utiliser nos bornes pour accéder à certains services pratiques et souscrire à nos offres", détaille Free. Un service de dépôt et de recyclage de téléphones portables usagés est également proposé aux clients. De quoi à coup sûr, faciliter la vie des abonnés ruthénois de l'entreprise.