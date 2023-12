Les huîtres d'Arcachon, de la Manche et de Normandie sont interdites à la consommation en cette fin d'année 2023 en raison d'un risque accru de gastro-entérite aiguë.

Coup dur pour les ostréiculteurs de l'Atlantique et pour des millions de consommateurs qui, pour le réveillon du Nouvel an, devront se passer de manger certaines huîtres, celles d'Arcachon et désormais, celles de Normandie et de la Manche, en raison de la présence du norovirus dans les coquillages.

Une décision prise par les autorités sanitaires et les autorités préfectorales après le signalement de plusieurs cas de toxi-infections alimentaires dont les symptômes sont ceux d'une gastro-entérite aiguë.

Les huîtres d'Arcachon interdites

Mercredi 27 décembre, le préfet de la Nouvelle-Aquitaine-Gironde Étienne Guyot, a pris un arrêté préfectoral "d’interdire provisoirement les activités de pêche, de récolte et de commercialisation destinées à la consommation humaine des coquillages en provenance du Bassin d’Arcachon, y compris du banc d’Arguin".

Suite à plusieurs cas de toxi-infections alimentaires collectives, interdiction provisoire de pêche, de récolte et de commercialisation destinées à la consommation humaine des coquillages du Bassin d’#Arcachon, y compris du banc d’Arguin.



En savoir \u2795 : https://t.co/dTFofdSJOn pic.twitter.com/PMeQ5renMs — Préfet de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde (@PrefAquitaine33) December 27, 2023

Par ailleurs, les activités de pêche, de récolte et de commercialisation destinées à la consommation humaine des coquillages en provenance du Bassin d’Arcachon, y compris du banc d’Arguin sont également proscrites jusqu'à nouvel ordre.

Même scénario pour la pêche de loisir de coquillages.

Les huîtres de Normandie interdites

Ce vendredi 29 décembre 2023, les préfets de la Manche et du Calvados ont aussi pris un arrêté préfectoral pour les mêmes raisons.

Le préfet de la Manche, Xavier Brunetière, indique que des analyses menées sur des huîtres d'élevage de Saint-Vaast-la-Hougue confirment la présence de norovirus.

\u26a0\ufe0fDes analyses menées sur des huîtres d’élevage confirment la présence de norovirus sur la zone sanitaire de St Vaast La Hougue (zone n°50-07). Les symptômes liés au norovirus sont ceux de la gastro-entérite aiguë ; aucun cas grave n’est à déplorer à ce jour.

Voir communiqué \ud83d\udc47 pic.twitter.com/B0wygCJnmr — Préfet de la Manche \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 (@Prefecture50) December 29, 2023

Idem pour le préfet du Calvados qui interdit la consommation ou le ramassage des coquillages provenant des secteurs de Grandcamp Maisy et de Géfosse Fontenay.

\u26a0\ufe0f Suite à des signalements de cas de toxi-infections alimentaires collectives dont les symptômes sont ceux de la gastro-entérite aigüe :



\u27a1\ufe0f Le préfet du #Calvados a décidé d'interdire temporairement la commercialisation et la mise à la consommation humaine des coquillages… pic.twitter.com/Bs8NgyUs14 — Préfet du Calvados (@Prefet14) December 29, 2023

Les recommandations ?

Les lots de coquillages récoltés ou pêchés sur ces zones doivent être retirés de la vente. Il est demandé aux personnes qui détiendraient des coquillages provenant de ces zones de ne pas les consommer et de les rapporter au point de vente.

Les huîtres de Méditerranée autorisées

Dans un communiqué de presse, le Comité régional de la conchyliculture de Méditerranée tient à "rassurer sur la commercialisation normale des huîtres issues des sept zones de production : Leucate, Vendres, Gruissan, Thau, Port-Saint-Louis-du-Rhône, La Seyne-sur-Mer et la Corse. "15 % des 6 000 huîtres produites chaque année sont commercialisées pour la nuit de la Saint-Sylvestre".

Le CRCM se montre "solidaire" de leurs collègues de l'Atlantique qui "font face à des suspensions provisoires de commercialisation à cette période clé".

Qu'est-ce que les Norovirus ?

Comme l'explique l'Agence régionale de santé (ARS), le genre Norovirus constitue une catégorie d’agent infectieux qui cause des gastro-entérites chez l’humain. Le terme norovirus est une appellation récente pour un groupe de virus connu auparavant sous les noms de virus Norwalk, Norwalk-like ou Calicivirus.

Les virus sont des agents infectieux très différents des bactéries ou des parasites qui peuvent causer une gastro-entérite. D’abord, les norovirus sont beaucoup plus petits que les bactéries ou les parasites. Ils ne sont pas du tout affectés par l’emploi d’un traitement par des antibiotiques. Finalement, les norovirus peuvent se reproduire uniquement s’ils infectent un humain.

La maladie causée par les norovirus possède plusieurs appellations (ex. : gastro-entérite virale épidémique, diarrhée virale, grippe intestinale,etc.) mais elle est, le plus souvent, appelée gastro-entérite virale. La gastro-entérite réfère à une inflammation de l’estomac et de l’intestin.

Les symptômes

Cela se manifeste par l'apparition brutale de vomissements, souvent en jet incontrôlable, de nausées et/ou de diarrhées parfois associées à des crampes abdominales, malaise, anorexie, fièvre (peu élevée rapportée dans moins de 50 % cas), frissons, courbatures et maux de tête.

Leur durée peut varier de 2 à 3 jours (parfois plus, jusqu’à 6 jours chez les enfants et les personnes âgées).

Comment se transmettent-ils ?

Comment le relatent l'ARS et l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail), "les norovirus se transmettent facilement de personne à personne. Les selles diarrhéiques et les matières vomies d’une personne malade contiennent de très grande quantité de norovirus. Lors des vomissements, de fines gouttelettes projetées dans l’air peuvent se déposer sur des surfaces environnantes et les contaminer".

Par ailleurs, "des aliments et des boissons peuvent être contaminés directement par les mains contaminées d’une personne malade ou indirectement par une surface contaminée par des selles ou des matières vomies.

Une personne peut s’infecter de plusieurs façons :