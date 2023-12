Risque de gastro-entérite aiguë : il faut tirer un trait sur ces huîtres, à quelques jours du Nouvel An

Élément incontournable lors des repas de Noël et du Nouvel An, les huîtres restent toujours très appréciées... mais font l'objet, pour certaines, d'une interdiction de commercialisation.

S'il y a bien un moment dans l'année où elles sont, plus que jamais, la star des repas, c'est entre Noël et le Nouvel An : les huîtres ont toujours la cote, à l'approche du réveillon synonyme de passage en 2024. Mais pour ceux qui en raffolent, prenez garde...

Interdiction temporaire

Le message est tombé tard, mercredi 27 décembre 2023. À quelques jours du Nouvel An, le préfet de la Nouvelle-Aquitaine a sévi : il a annoncé une "interdiction temporaire de la pêche, de la récolte et de la commercialisation en vue de la consommation de l’ensemble des coquillages du Bassin d’Arcachon et du banc d’Arguin".

Suite à plusieurs cas de toxi-infections alimentaires collectives, interdiction provisoire de pêche, de récolte et de commercialisation destinées à la consommation humaine des coquillages du Bassin d’#Arcachon, y compris du banc d’Arguin.



— Préfet de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde (@PrefAquitaine33) December 27, 2023

Risque de gastro-entérite aiguë

Si les services de l'Etat ont pris cette décision, c'est en raison d'une remontée de "plusieurs cas de toxi-infections alimentaires collectives", qui ont été "portés à la connaissance des services en charge de la sécurité sanitaire". Des enquêtes de traçabilité "sont en cours". Et la préfecture l'affirme : "plusieurs signalements indiquent que les huîtres issues du Bassin d’Arcachon sont en cause".

Les résultats des premières analyses ont confirmé "la présence de norovirus", et ce sur des "huîtres en élevage sur le Bassin d'Arcachon : les symptômes sont ceux de la gastro-entérite aiguë et aucun cas grave n’est à déplorer à ce jour".

Retrait de vente, pas de consommation...

En fin de communiqué, la préfecture de la Gironde indique que "les lots de coquillages récoltés ou pêchés sur ces zones doivent être retirés de la vente". Quant à ceux qui posséderaient des coquillages venant de ces zones, il leur est demandé de "ne pas les consommer et de les rapporter au point de vente".

Jusqu'à quand cette interdiction est-elle en vigueur ? Elle sera levée "dès lors que la qualité sanitaire des coquillages sera redevenue pleinement satisfaisante", expliquent les services de l'Etat, qui ajoutent, enfin, que "la pêche de loisir de coquillages est de fait également interdite".