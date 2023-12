Noël : bien choisir son foie gras, sa volaille, ses huîtres, ses chocolats, comment bien réussir ses repas de fêtes et éviter les pièges

En cette période de frénésie d'achats pour les fêtes de Noël et de fin d'année, la répression des fraudes livre quelques conseils pour éviter les pièges.

Les fêtes de fin d'année sont synonymes de retrouvailles et de partage de repas élaborés pour célébrer la joie de se retrouver en famille. Mais attention, cette période d'achats importants est aussi propice aux arnaques.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) recommande donc d’être vigilant avant d’acheter. Voici quelques conseils pour bien faire ses emplettes.

Le foie gras

70 % des Français prévoient d'avoir du foie gras dans leur assiette lors du réveillon. Mais comment là aussi s'y retrouver pour opter pour le bon produit ?

Ce qu'il faut savoir : un décret définit les préparations à base de foie gras. On distingue deux appellations :

- Les produits dont l'unique matière première est le foie gras :

Le foie gras entier : préparation composée d'un foie gras entier ou d'un ou plusieurs lobes de foie gras et d'un assaisonnement



: préparation composée d'un foie gras entier ou d'un ou plusieurs lobes de foie gras et d'un assaisonnement Le foie gras : préparation composée de morceaux de lobes de foie gras agglomérés et d'un assaisonnement



: préparation composée de morceaux de lobes de foie gras agglomérés et d'un assaisonnement Le bloc de foie gras : préparation composée de foie gras reconstitué et d'un assaisonnement. Lorsque le bloc contient des morceaux de foie gras, ces derniers doivent représenter au moins 30 % du poids du produit.

- Les produits à base de foie gras et d'autres matières premières :

Puisque ces préparations contiennent d'autres matières premières que le foie gras, la référence au foie gras n'est pas autorisée dans la dénomination de vente. La référence au foie gras peut néanmoins apparaître, en indiquant le pourcentage de foie gras utilisé dans la composition notamment :

Le parfait de foie d'oie ou de canard pour les préparations contenant au moins 75 % de foie gras



Les médaillons, pâté, galantine ou mousse de foie d'oie ou de canard pour les préparations contenant au moins 50 % de foie gras



Une dénomination de vente complétée par les termes au foie d’oie ou de canard (pâté au foie d’oie par exemple) pour les préparations contenant au moins 20 % de foie gras.

Les volailles

Dinde, chapon, pintade, poularde... nombreux sont à opter pour une volaille pour agrémenter son repas de fêtes. Comment faire un choix de qualité.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes conseille d'opter pour un produit disposant d’un signe officiel de la qualité. Certaines volailles bénéficient d’une Appellation d’origine protégée (AOP), d’une Indication géographique protégée (IGP) et/ou d’un label rouge.

Les dénominations Volailles de Bresse (poulet, poularde, chapon) et Dinde de Bresse représentent les seules AOP de France en volailles.



La poularde du Périgord, quant à elle, bénéficie d’une Indication géographique protégée (IGP).



L’étiquetage des volailles Label Rouge contient un numéro individuel d’identification qui permet de retracer toute la vie du produit, depuis son élevage jusqu’à nos assiettes.

Comme l'indique encore la DGCCR, "les signes officiels de qualité sont délivrés par l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO). Et permettent d’identifier les produits qui ont bénéficié de conditions de production strictes, validées par l’État, et de contrôles de conformité réguliers".

Le saumon

Autrefois considéré comme un produit de luxe, le saumon entier ou fumé est aujourd'hui l’espèce de poisson la plus consommée en France et en Europe.

L'étiquetage et le conditionnement sont deux points essentiels. Comme le précise la Répression des fraudes, il doit être automatiquement mentionné : le nom de l’espèce, la dénomination commerciale, la méthode de production (pêche ou élevage), le pays d’élevage, la catégorie d’engin de pêche et la mention décongelé le cas échéant, la liste des ingrédients.

Les huîtres

Plusieurs éléments sont à vérifier sur l’étiquette du colis ou des bourriches d’huîtres : notamment, en priorité, la date de conditionnement ainsi que le nom du producteur, la mention "ces coquillages doivent être vivants au moment de l’achat" ou en tout cas une date limite de consommation et enfin, le pays d’élevage de l’huître et son mode de production.

Le chocolat

"L’appellation chocolat dépend de la teneur minimale en cacao, qui influe sur l’intensité de la saveur. Pour ne pas vous tromper, pensez à vérifier la composition et l’étiquetage du chocolat que vous envisagez d'acheter", rappelle la répression des fraudes.

En 2021, les Français se hissaient au dixième rang des consommateurs dans le monde avec 6,4 kg par an par habitant. Avant d’en acheter, il convient de vérifier la composition, définie par un décret, mais aussi l’étiquette. Celle-ci doit obligatoirement comporter la teneur en cacao au moyen de la mention "cacao : x % minimum".

Concernant les matières grasses végétales qui sont ajoutées, il peut s’agir uniquement d’illipé, d’huile de palme, de sal, de karité, de kokum gurgi et de noyaux de mangue. "Elles peuvent être ajoutées, seules ou en mélange, à hauteur de 5 % au maximum (teneur calculée sur la seule partie chocolat, après déduction des ingrédients ajoutés) sans que soit réduite la teneur minimale en beurre de cacao ou en matière sèche totale de cacao", indique la DGCCRF.

La réglementation européenne exige l’inscription, clairement lisible, de la mention "contient des matières grasses végétales en plus du beurre de cacao" sur les emballages de ces produits.

Le vin

Comme le stipule la Répression des fraudes, "le champagne et les vins sont soumis à une réglementation spécifique. Toute étiquette doit faire figurer un certain nombre de mentions obligatoires garantissant la qualité et l’origine du vin".

Sur chaque bouteille doit figurer :

La dénomination de vente réglementaire de la catégorie de vin (vin, vin mousseux, vin pétillant, etc.)

Le pourcentage d’alcool

La provenance

Le nom de l’embouteilleur

le numéro de lot

Les allergènes

La teneur en sucre

Les labels de qualité

AOP, AOC, IGP, STG, Agriculture biologique (AB) ou encore Label Rouge… Ces labels attestent l’origine et/ou la qualité de produits alimentaires. Certains sont reconnus au niveau européen, d'autres seulement au niveau national, comme le détaille la répression des fraudes.