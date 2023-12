Eh oui, la bave et la coquille (lorqu'elles ne sont pas réutilisables) du gastéropode se recyclent ! Exemple en Aveyron avec le producteur d'escargots Thierry Ollitrault installé à Flavin.

On connaît les escargots en gastronomie mais, comme pour les huîtres, la coquille d'escargot s'en sort toujours. Avec la bave, elles arrivent en force, notamment dans le domaine de la cosmétique grâce aux propriétés de leur bave régénératrice et antioxydante. Mais pas seulement. Le recyclage des coquilles du gastéropode permet également de fabriquer du verre, de la vaisselle ou encore des céramiques.

La verrière du musée Puech réalisée entre autres avec des coquilles broyées

Localement, pour le siècle Soulages, en 2019, Thierry Ollitrault a travaillé en collaboration avec deux artistes, Antonin Pons-Braley et Lucile Viaud sur la réfection de la verrière du musée Denys-Puech de Rodez réalisée avec le verre de Rouergue, baptisé ainsi pour l’occasion et dont la particularité est d’être conçu à partir de sable des berges du Lot, de cendres de genévriers du Causse et de coquilles d’escargots broyées.

Recycler des déchets issus de matières naturelles

Recycler des déchets issus de matières naturelles pour créer des verres uniques, c’est l’idée de Lucile Viaud, installée à Rennes. L’artiste-chercheuse valorise des coquillages, pour en faire un verre marin, recyclable à l’infini. Une matière qu’elle a nommée Glaz, comme les couleurs changeantes de la mer bretonne.

Du savon aussi et bientôt un couteau

Les coquilles broyées de ses escargots permettent aussi à notre Aveyronnais de produire un savon exfoliant et quatre autres issus de la bave de la bête à cornes. "J’ai aussi demandé à un coutelier d’Espalion de me fabriquer un couteau qui n’est pas encore commercialisé mais dont le manche est là aussi fabriqué en coquilles d’escargots. Il y a également une fourchette à escargot et un tire-bouchon".