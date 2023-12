Spéléologues, pompiers, habitants, l'incroyable chaîne de solidarité pour sauver la chienne Princesse coincée dans une galerie souterraine pendant 24 h

En Gironde, une chienne âgée de 3 ans, tombée et bloquée dans une cavité sous terre pendant 24 heures, a été secourue grâce à un formidable élan de solidarité.

C'est un incroyable sauvetage qu'ont réalisé plusieurs membres du club de spéléologie de Gironde jeudi 28 décembre 2023, en réussissant à secourir Princesse, une chienne de race Jack Russel, coincée sous terre pendant 24 h.

Princesse chute dans une cavité en poursuivant un renard

Sur sa page Facebook, Sandrine Dupas, spéléologue amatrice au sein du comité départemental de spéléologie de Gironde, retrace cette folle épopée.

Jean-Michel Richard habite Escoussans, un petit village de 320 habitants. Comme le rapporte Sud-Ouest, ce jeudi, il se trouve dans son jardin quand son Jack Russel de 3 ans s'élance en direction du sous-bois jouxtant son habitation poursuivant un renard.

Le propriétaire habitué à ce genre d'escapade de la part de Princesse ne s'affole pas. Mais, au bout d'une heure, toujours aucune trace de la chienne. Il décide donc de partir à sa recherche. Au fil des minutes qui s'écoulent, l'inquiétude grandit.

Les pompiers tentent de l'attraper... en vain

Au bout de deux heures, ce sont les gémissements de Princesse qui vont permettre à Jean-Michel Richard de la localiser. Mais impossible de pouvoir l'atteindre. Princesse est bloquée à l'intérieur d'une galerie souterraine après avoir été victime d'une chute de 3 m.

Jean-Michel appelle les pompiers qui vont tout tenter pour extirper l'animal coincé. En vain. "Ils ont tout fait pour nous aider". C'est alors que la solution va émaner de Madame le maire du village, qui a l'ingénieuse idée de faire appel au club de spéléologie.

"On entend la respiration"

Ce jour-là, il est environ 19 h 30 quand elle reçoit un appel d'un collègue, lui-même contacté par le maire du village d'Escoussans. "Un chien est coincé sous terre depuis à peu près 9 h du matin".

Accompagnée d'un autre collègue spéléologue et voisin, Frédéric Maffre, ils se rendent sur place. Lorsque le duo arrive, il fait déjà nuit depuis longtemps. "En se mettant au bord du trou, on entend la respiration de Princesse". Sandrine, déjà équipée de sa combinaison et de son casque lampe frontale, décide de rentrer dans la cavité. Là, elle se rend compte que "le casque ne passe pas" en raison de l'étroitesse du passage.

Il faut casser la roche obstruant le passage

"Je prends la responsabilité de sortir mon casque, et je ne souhaite aucune critique à ce sujet s'il vous plaît, j'arrive à rentrer mais avec juste un bras devant", rapporte-t-elle. "Je vois la petite chienne mais je ne peux pas la toucher. Je visualise les difficultés, il y a un mélange de roche et de mondmilch".

Sandrine s'extirpe de la cavité pour informer ses collègues et le propriétaire de Princesse. "Fred, Jérôme et Martijn décident désobstruer la cavité". L'opération va durer jusqu'à 4 h du matin. Mais ne suffit pas pour accéder au chien. "Il nous faut un perforateur et plus de bras pour agrandir", reprend la spéléologue.

Des villageois se relaient pour aider

Au petit matin, lorsque les spéléologues reviennent sur les lieux après êtres partis se reposer, plusieurs personnes du village se sont déplacées pour venir prêter main-forte et continuer à creuser. "Il y a même un perforateur à disposition".

Coincée entre la voûte et la glaise

Vers 11 h, "tout est prêt, je finis de casser la roche jusqu'au bord du museau de Princesse qui ne montrera aucun signe de peur. Elle a confiance. Je dois finir avec mes mains, la petite chienne est collée entre la voûte et la glaise, ces petites pattes avant dégagées, elle s'agrippe à moi. Je termine de lui dégager la tête avant de la tirer définitivement de ce cauchemar". Il est midi.

Jean-Michel Richard est un propriétaire heureux de retrouver sa Princesse. "Elle s’en tire vraiment bien (...) c’est mon plus beau cadeau", conclut-il.