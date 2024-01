Onet-le-Château. À La Rossignole, les anniversaires ont été célébrés en musique

Mercredi était un grand jour au village de La Rossignole et certains résidents étaient même bien en avance pour avoir les meilleures places dans la grande salle où se préparait la fête.

La sono était prête, Nicolas Ullern aussi, pour accueillir les invités (non pas pour fêter la fin de l’année, même si on en était très proche), mais surtout ceux pour qui cette belle animation avait été prévue, en effet 7 résidents étaient à l’honneur, non pas pour un exploit inédit qu’ils auraient réalisé en commun, mais parce qu’ils sont nés… en décembre !

Il s’agit de Georges (93 ans), d’Yvette (93 ans), de Denise (87 ans), de Victor (97 ans), de Lydia (88 ans), de Christian (82 ans) et de Lahcen (82 ans), qui ont pu tout d’abord écouter l’incontournable chanson de circonstance, avant que le musicien ne les régale avec tout un répertoire bien connu de tous : de Jacques Brel à Dalida, en passant par Patrick Bruel, Christophe et Claude François, mais aussi André Claveau, Michel Delpech ou Eddy Mitchell…

La salle s’est vite transformée en dance floor, avec l’aide du personnel, pour faire danser celles et ceux qui le voulaient ou le pouvaient, tandis que les autres papotaient ou chantonnaient pour accompagner l’animateur et ce, jusqu’à l’arrivée d’un énorme gâteau avec bien sûr les 7 bougies, qui furent soufflées par 4 d’entre eux, avant de recevoir un petit cadeau fleuri et de passer… à la dégustation !

Encore un joli moment de partage et de convivialité, en engranger dans le tiroir des souvenirs de 2023 !