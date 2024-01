Le Monastère. Belle fête de fin d’année pour les micro-crèches de La Primaube et du Monastère

Les enfants et leurs parents des deux micro-crèches se sont réunis au centre social de la mairie du Monastère pour assister à un spectacle "Le chant des animaux", un conte multi instrumental qui a fait chanter petits et grands, proposé par Sandra Nordmann.

Le père Noël a également fait son apparition pour gâter les tout-petits. Les familles ont pu déguster un festin préparé par les enfants le matin.

Cette soirée a clôturé les festivités de décembre : les équipes de chaque structure avaient organisé un calendrier de l’avent avec des défis pour les professionnelles et les familles comme par exemple une journée pyjama, venir avec un pull de Noël ou encore porter une coiffure excentrique…

La micro-crèche du Monastère a même organisé un concours de gâteaux de Noël pour les parents et l’équipe et les professionnelles de La Primaube ont organisé une sortie au marché de Noël de Rodez où les enfants ont pu admirer les décorations et profité du petit train.

D’autre part, l’apprentie éducatrice de jeunes enfants, dans le cadre de sa formation, a organisé une collecte de jouets au profit du Secours populaire français.