Le natif du Monastère et sa société commencent à se faire un joli nom sur le Ruthénois. Il propose aux entreprises des films promotionnels, appuyés par sa maîtrise du pilotage de drones.

À seulement 20 ans, Sam Bouloc a visiblement déjà les idées bien en place... et les pieds sur terre ! Pourtant, ce sont les yeux rivés vers le ciel que sa vie prend tout son sens. Depuis son plus jeune âge, le Ruthénois est pris de passion par l'univers des drones. Et c'est en plein confinement que le déclic s'opère. Il achète son premier appareil, et apprend les rudiments du télépilotage, comme on le nomme dans le jargon.

Mais dans sa tête trotte une idée, transformer cette passion en un métier. "Je suis très ami avec Symphonix events", retrace-t-il. L'entreprise travaillait avec le Bistro guinguette, qui souhaitait capturer des images de l'établissement prises par drone. Alors on m'a appelé, j'ai testé pour la première fois ce type de missions et j'ai adoré."

Pilotage à la première personne

Ainsi, en avril 2021, le natif du Monastère crée son entreprise, Vdrone production, qui comme son nom l'indique, est une boîte de production commerciale, utilisant les drones comme appareils. "Je propose principalement deux offres, le room tour, qui est une vidéo scénarisée présentant en détail une entreprise sur son lieu d'implantation. Et l'aftermovie, qui retrace le déroulé d'un événement fort", présente Sam Bouloc.

Pour cela, il dispose d'une belle flotte. Une dizaine de drones, dont la majorité dite FPV, permettant ce que l'on appelle un vol en immersion, où le pilote porte un masque lui octroyant une vision à la première personne de l'image capturée par l'appareil. "C'est très immersif, cela permet à la fois de mélanger la technique et l'esthétique, c'est ce que je veux proposer", explique-t-il.

Pour maîtriser ces aéronefs miniatures mais complexes, le jeune homme a notamment suivi une licence de télépilote, soit en quelque sorte, l'équivalent d'un permis de conduire.

Quant à l'avenir, l'Aveyronnais ne manque pas d'idées. "En mars, j'ouvrirai mon studio à Olemps. Il me permettra d'avoir un bureau, mais également un studio qui me permettra de tourner certaines images pour compléter mes films." Car si pour l'heure, Sam Bouloc se cantonne aux vidéos promotionnelles à destination des entreprises, il n'exclut pas de basculer vers le monde de la fiction. "J'assure la production de mes vidéos de A à Z, ce n'est pas seulement du tournage, il y a également de la scénarisation, du montage et l'aspect communication qui s'ajoutent", fait-il valoir. Avant peut-être - après avoir conquis Rodez et l'Aveyron -, de s'envoler vers d'autres horizons.