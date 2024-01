Villefranche-de-Rouergue. La solidarité s’apprend à l’école

L’association des parents d’élèves innove encore et toujours… Pour sensibiliser les enfants à l’importance de l’entraide et de l’engagement, les parents ont imaginé un calendrier de l’Avent "nouvelle formule" : pour chaque jour du mois de décembre, les enfants étaient invités à apporter des denrées non périssables au profit des plus démunis.

"Les familles se sont impliquées activement et nous avons ainsi collecté plusieurs dizaines de kilogrammes de dons. La collecte a été remise solennellement à des responsables du collectif alimentaire villefranchois lors de leur passage à l’école. Une belle action de solidarité…"