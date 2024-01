Aubin. Le Twirling Bâton recevra l’élite de la discipline en mars

Le Père Noël est passé dernièrement au Twirling Bâton Aubin et dans sa hotte, il avait un beau cadeau pour le club aubinois.

"En effet, la Ligue Occitanie nous fait une fois de plus confiance, en nous accordant l’organisation d’une compétition dans le cadre du championnat de France", annonce tout sourire le président Vincent Soubiroux.

Il poursuit : "En 2024, le club va recevoir une compétition de la filière N2 (Niveau intermédiaire, NDLR) mais également la filière N1/Elite qui est le plus haut niveau de cette discipline. Cela se déroulera les 02 et 3 mars 2024 au gymnase de Cransac. Pour l’ensemble du club, c’est une belle récompense d’accueillir l’élite de ce sport. Durant le week-end, ce sont plus de 1 500 personnes qui devraient se déplacer au gymnase de la cité thermale. Un plus en ce qui concerne les retombées économiques sur l’ensemble du territoire (hébergements, restaurations, achats locaux, NDLR). Le public pourra admirer des athlètes de l’équipe de France dont certains sont titrés Champion d’Europe ou Champion du Monde en solo. Il pourra également admirer des équipes qui ont concouru l’an dernier à la coupe du monde. Le spectacle sera au rendez-vous ! Du côté Aubinois, le club sera bien sûr présent sur la filière N2 mais également sur la filière N1 avec Charlyn Spaniol et Anddy Soubiroux, en solo, qui défendront leurs places parmi l’élite."

D’autres rendez-vous à l’agenda

Par ailleurs, le samedi 13 janvier, à partir de 15 heures au gymnase de Cransac, le Twirling Bâton Aubin proposera une démonstration et une mise en situation, afin de préparer les championnats de France sur les filières N3 (débutant), N2 (niveau intermédiaire) et N1 (le plus haut niveau).

Entrée gratuite pour le public espéré nombreux, pour cette préparation. Il pourra admirer les prouesses techniques des athlètes aussi bien, en solo, duo, en équipe ou en groupe.

Sans oublier le samedi 6 janvier 2024 à partir de 20 h 30, le quine du Twirling Bâton Aubin à la salle Pierre Beffre, avec plus de 3 000 € de lots. "Le Twirling Bâton Aubin vous souhaite de belles fêtes de fin d’année", confie pour finir le club.