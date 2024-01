Campouriez. Un repas de fête offert par le CCAS

Le CCAS de la commune de Montézic a organisé son repas annuel réunissant usagers du Valadou et leurs familles, le personnel du Valadou, des représentants des communes dont des habitants fréquentent la Halte de Répit ainsi que la Maire et des membres du conseil municipal. Une petite soixantaine de personnes s’est régalée d’un repas de fête préparé sur place par Cédric maître des fourneaux de la commune : salade mer et terre, filet mignon sauce aux champignons accompagné d’un gratin dauphinois, fromage et bûches maison, un menu de fêtes très apprécié par tous.

Cette parenthèse joyeuse a permis aux aidés et leurs aidants de laisser de côté pendant quelques heures les tracas et difficultés du quotidien.