Quelque 379 passagers et membres d'équipage ont été évacués d'un avion de la Japan Airlines qui a pris feu ce 2 janvier 2024 sur le tarmac de l'aéroport de Tokyo-Haneda, au Japon. Il est entré en collision avec un appareil des garde-côtes japonais dans lequel cinq des six personnes sont décédées.

Ce que l'on sait Un A350 de Japan Airlines opérant le vol #JL516 en provenance de Sapporo aurait percuté un appareil Dash 8 qui se trouvait sur la piste



L'Airbus a été complètement détruit. Les passagers et l'équipage, au nombre au moins de 379 ont été évacués



Cinq membres de l'équipage de l'avions des garde-côtes sont annoncés décédés par le ministre des Transports japonais

Les images sont spectaculaires et saisissantes. Ce sont celles d'un avion de type Airbus A380 en proie aux flammes sur le tarmac de l'aéroport de Tokyo-Haneda. Sur les images qui circulent sur les réseaux sociaux, on y voit l'avion transformé en boule de feu, roulait sur la piste, après une explosion.

\u203c\ufe0fAccident grave d’un Airbus à l’atterrissage à Tokyo Haneda



\ud83d\udd38Un #A350 de Japan Airlines opérant le vol #JL516 en provenance de Sapporo

a percuté un #Dash8 qui occupait la piste

\ud83d\udd38L’Airbus a été complètement détruit mais passagers et équipage auraient tous pu évacuer

\ud83d\udd38Bilan… pic.twitter.com/4Ced0Ts9Tg — Aero Gazette \u2708\ufe0f (@AeroGazette) January 2, 2024

L'hypothèse d'une collision au sol

Ce mardi 2 janvier 2024, l'appareil appartenant à la compagnie Japan Airlines est entré en collision avec un appareil des garde-côtes japonais, comme le rapportent plusieurs médias nippons.

Cinq morts dans l'avion des gardes-côte

Selon les dernières déclarations du ministre des Transports japonais, cinq des six personnes qui se trouvaient à bord de l'avion des garde-côtes sont décédées, a annoncé le ministre japonais des Transports, comme le rapporte BFMTV et plusieurs autres médias. Le capitaine a été blessé.

\ud83d\udd34 Les 379 passagers et membres d'équipage à bord de l’Airbus de Japan Airlines en feu à l'aéroport de Haneda ont été évacués



\ud83d\udd34 5 membres d’équipage du Dash 8 portés disparus, 1 survivant. pic.twitter.com/jA5YYNNypa — air plus news (@airplusnews) January 2, 2024

L'avion a pris feu sur le tarmac de l'aéroport Tokyo-Haneda. Quelque 379 passagers et membres d'équipage ont été évacués. Des images sont diffusées en direct par NHK news montrant des flammes s'échapper de l'Airbus A350 immobilisé sur le tarmac de l'aéroport, tandis que des équipes de pompiers essayaient d'éteindre l'incendie.

\ud83d\udd34 L’A350 de Japan Airlines aurait percuté un avion de l’armée japonaise lors de son atterrissage à l’aéroport de Tokyo Haneda.



\u25ab\ufe0fLa cabine de l’Airbus est en feu.



\u25ab\ufe0fLes vols se déroutent vers d’autres aéroports. pic.twitter.com/dOVb3hUjAs — air plus news (@airplusnews) January 2, 2024

Cinq membres d'équipage portés disparus

Le service des garde-côtes japonais a ouvert une enquête sur la possibilité d'une collision au sol entre l'avion de ligne et un de ses appareils. Cinq des six membres d'équipage de l'appareil des garde-côtes manquaient à l'appel, a déclaré dans un premier temps un porte-parole des garde-côtes, ajoutant que le sixième membre, le capitaine de l'équipage, avait réussi à s'échapper. Et avant que le bilan humain ne soit réévalué.

Les garde-côtes ont déclaré que l'appareil se dirigeait vers l'aéroport de Niigata sur la côte ouest du Japon pour venir en aide aux habitants victimes du tremblement de terre qui a tué 48 personnes lundi.

L'aéroport fermé, les avions déroutés

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a demandé aux agences compétentes de se coordonner pour évaluer rapidement les dégâts et fournir promptement des informations au public, selon le bureau du Premier ministre. Toutes les pistes de l'aéroport ont été fermées, a déclaré un porte-parole de l'aéroport de la capitale japonaise.

70 camions de pompiers

Des débris jonchaient aussi la piste et plus de 70 engins des pompiers étaient déployés sur place, selon la NHK. Tokyo-Haneda est l'un des deux aéroports internationaux de la capitale japonaise et l'un des plus fréquentés au monde.

\ud83d\udd34 L’Airbus A350 de JAL, âgé de 2 ans, est complément détruit par les flammes à l’aéroport de Tokyo Haneda. pic.twitter.com/InPVNxZRDG — air plus news (@airplusnews) January 2, 2024

Les accidents impliquant des avions de ligne sont extrêmement rares au Japon. Le plus grave d'entre eux remonte à 1985, quand un avion de la Japan Airlines s'est crashé entre Tokyo et Osaka, faisant 520 morts, soit l'une des pires catastrophes aériennes au monde. Le Japon était par ailleurs déjà sonné mardi par l'immense séisme qui s'est produit la veille dans la péninsule de Noto, dans le centre du pays, et qui a fait au moins 48 morts selon un nouveau bilan provisoire des autorités locales.