Aveyron : déchets d'après-fêtes, n’en jetez plus, il n'y a pas que la coupe qui soit pleine

Force est de constater que les ordures ménagères liées aux fêtes ont fini sans tri et fait déborder les containers. Exemple à La Fouillade.

Matin brumeux du 1er janvier 2024. Une fois passée l’euphorie des embrassades et des transmissions de vœux, la dure réalité du ménage à activer et des rangements à mener tambour battant, avant de démonter sapins et autres décos de Noël, frappaient au tympan de la nouvelle année.

Chacun voit midi à sa porte et fait un peu ce qu’il veut. Parfois, en toute impunité, en se moquant pas mal des autres, à commencer par les acteurs élus des territoires qui se décarcassent pour trouver des solutions au quasi insoluble problème de la collecte des déchets.

Aussi, même si cela n’avait rien d’une surprise sautant aux yeux, lorsqu’il a fallu déposer les restes d’un réveillon dans les points de collectes mis en place par Ouest Aveyron communauté, les envahisseurs avaient déjà frappé. Certes pas dans tous les points, et c’est heureux.

Incivilité flagrante post-réveillons

Mais quelques investigations plus tard, le point de la rue du Levant, le plus important en termes de capacité de la commune de La Fouillade, croulait sous les sacs noirs des ordures ménagères.

Que nenni ! Les points de collecte dédiés croulant sous l’amas d’ordures, logique après les agapes de fin d’année, certains n’ont rien trouvé de mieux que de déposer leurs rebuts au pied des colonnes. Donnant une image complètement anachronique. D’autant qu’en prenant le temps de faire un petit tour dans le village, nombre de points de collecte n’affichaient pas complet.

Effectivement les points de collecte de ce secteur débordaient, cela valait aussi pour le tri sélectif où il n’en fallait guère plus pour qu’ils affichent complet, comme pour quelques textiles jetés à même le sol près du conteneur réservé à cet effet. Mais cela ne signifiait pas qu'il fallait continuer à accumuler les sacs les uns sur les autres.

Une situation dont La Fouillade n’a pas l’exclusivité. Dans d’autres communes, en scrutant sur les réseaux, les clichés identiques proches de celui de la commune ne manquent pas.

Alors on osera un vœu pour 2024 : si le civisme et l’altruisme prenaient enfin le dessus. Il faut bien rêver un peu…