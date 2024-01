Millau : deux Marseillais interpellés en flagrant délit de vol dans un magasin de cycles

Placés en garde à vue, les deux hommes ont expliqué être venus de Marseille pour commettre des vols à Millau.

C'est une entreprise de télésurveillance qui a contacté les forces de l'ordre, ce mardi 2 janvier à 2h21 exactement alors que l'alarme d'un magasin de cycles, situé boulevard Georges-Brassens à Millau, venait de se déclencher.

Une équipe de la police nationale se rend immédiatement sur les lieux et constate que les barreaux ont été coupés et les portes forcées. Les policiers entament leur reconnaissance dans les locaux du magasin et mettent rapidement la main sur deux hommes, un adulte né en 1988 et un mineur né en 2006, cachés à l'intérieur.

Leur fourgon est découvert à proximité du commerce et ils sont placés en garde à vue au commissariat millavois. Durant leurs auditions, les deux hommes originaires de Marseille reconnaîtront leur tentative de vol par effraction et expliqueront être venus de Marseille pour commettre des vols à Millau.

Ils seront prochainement convoqués devant le tribunal judiciaire de Rodez.