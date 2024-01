Villefranche-de-Panat. Les enfants de La Besse heureux

Ce fut une semaine bien chargée pour les écoliers de La Besse, une journée pleine de moments de partage et de joie pour tous les enfants.

Ils ont pu assister au spectacle Bout de ficelle, offert par l’association Pacap. Que de rires résonnants dans la salle des fêtes. Ensuite, les élèves, accompagnés du père Jubilee, ont animé la célébration de Noël en l’église de La Besse. Les parents présents ont pu découvrir la belle crèche réalisée par les enfants de l’école et qui restera à l’église durant toute la période des vacances scolaires. Enfin, durant l’après-midi, les enfants ont eu la surprise d’avoir de la visite…. Que d’émotion à la vue de ce grand barbu vêtu de blanc et rouge. Tous ont dû être très sages et bien travailler car cette année le père Noël a été généreux : en plus des cadeaux

pour chaque classe (matériel de sport, casques audio, puzzles…), chaque enfant a reçu un livre.

Un délicieux goûter a clôturé cette superbe journée.

Les organisateurs ont été remerciés car ils ont œuvré pour que cette semaine ravisse petits et grands.