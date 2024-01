Rodez : les baptêmes de l’air de l’AvAIRon club sont (toujours) dans le vent

Cadeaux de Noël ou vœux du nouvel An, l’Av’AIRon club a répondu à de nombreuses sollicitations.



Un baptême de l’air en cadeau au pied du sapin, voilà une idée qui fait son chemin. L’association Av’AIRon club qui jouxte l’aéroport de Rodez en est témoin. Ce jour-là, Antoine et Yanis, avec leurs parents et leur grand-mère Marie-Agnès qui leur a offert leur baptême de l’air, ont fait la route depuis Millau – l’aéroclub étant fermé – pour être un peu plus près des étoiles. Trois jours avant son anniversaire, Antoine est heureux de monter dans le Cessna 172R, seul avion de l’aéro-club, avec Michel Demeusy, président adjoint et surtout instructeur, pilote avec plus de 10 000 heures au compteur. "Je courais à l’âge de 4 ans pour voir les avions de chasse", confie celui qui a rattrapé son rêve avec le temps. Ce militaire de carrière, originaire de Montbéliard dans le Doubs, s’est lancé en 1991 pour relever ce défi, passant par Grenoble, alors l’unique école en France pour devenir pilote instructeur. Et il se souviendra toujours de son premier élève, Nicolas Boyer, devenu commandant de bord. Sans oublier Camille Flottes qui a débuté à 16 ans au sein de l’Av’AIR’on club, aujourd’hui, l’une des deux femmes en France à copiloter des bombardiers.

Le vent en poupe

Antoine, Yanis et Marie-Agnès ont dû attendre le jour J pour être certain de monter dans le ciel. Un ciel vérifié par Michel dont la devise est "sécurité, plaisir, partage". Toute éventualité est écartée, les consignes de sécurité sont strictes. D’ailleurs, Michel Demeusy a effectué ce que l’on appelle dans le jargon de l’aviation, "la visite avant vol". Niveau d’huile vérifié, formulaire, prise de contact avec la tour de contrôle, etc. rien n’est laissé au hasard. Y compris les éléments. Le vent autorisé ne doit pas excéder les quinze nœuds pour un vol de ce genre au risque d’être annulé.

Et ce matin-là, le vent d’autan est un peu capricieux. "On n’ira pas en direction de Millau." Cela tombe bien, la famille en vient ! Direction le trou de Bozouls et Conques que Marie-Agnès a souhaité apprécier vu du ciel. Elle n’a pas été déçue, les enfants non plus. Il y a un goût d’éternité, là-haut. Qui fait que Michel n’est pas prêt de s’arrêter en plein vol, à 67 ans. "La vie, c’est l’expérience", conclut-il.

Le reste, en somme, c’est du vent.

Renseignements au 09 55 23 85 16. (110 € le vol pour trois personnes).