Decazeville. Sale temps pour les huîtres

Bilan plus qu’en demi-teinte pour les vendeurs d’huîtres au réveillon de la Saint-Sylvestre dans le Bassin decazevillois comme dans toute la France d’ailleurs.

La communication des autorités sanitaires qui a abouti à l’interdiction de vente des huîtres du bassin d’Arcachon, de la Manche et du Calvados, a été fatale au commerce par effet boule de neige et l’amalgame des appellations.

Ceux de Marennes Oléron interrogés sur les marchés du Bassin et sur les voies publiques du territoire ont bien insisté sur l’origine saine et non touchées par le virus de leurs produits. Malgré un panneautage clair, il leur a manqué les clients qui s’étaient détournés totalement du coquillage pour le 31 décembre. Les producteurs interrogés pourront remettre à l’eau les huîtres vivantes mais pour les supermarchés, c’est plus grave. Il faudra détruire les coquillages à partir du dixième jour qui aura suivi l’emballage en bord de mer.

Prise sur le vif, la responsable du rayon poisson de Super U a déployé des trésors de communication au micro jusqu’à dimanche. Elle offrit d’abord une bouteille de Blanc pour chaque bourriche et enfin une gratuite pour une achetée, limitant ainsi la casse. Les autres revendeurs ont eux aussi opéré de la sorte, mais la balance sera négative cette année.