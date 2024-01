Entraygues-sur-Truyère. Saint-Georges en fête dans l’esprit religieux

Pour les fêtes, les enfants de l’école primaire, l’équipe pédagogique, et les familles de l’école Saint-Georges ont vécu deux moments forts : un spectacle musical et une célébration.

Le concert choral, avec Quentin Robion de l’antenne d’Espalion du conservatoire, se composait des classiques de circonstance, un superbe "Petit papa Noël" entrecoupé de commentaires récités par les élèves de CE-CM, puis d’un morceau de piano dansé en marche rythmée par les maternelles-CP. Les trois assistantes et le stagiaire étaient ravis d’accompagner les trois maîtresses pour encourager les enfants. Le père Noël avec sa hotte distribuait ensuite à chaque enfant un livre et un paquet de bonbons, et l’association des parents (Apel) offrait un apéritif dînatoire partagé par les parents, grands-parents, grands frères et grandes sœurs.

Préparée avec les animatrices du "caté", la célébration de Noël mettait en lumière les personnages de la crèche : Marie, mère de l’enfant-Dieu ; Joseph, humble charpentier, père adoptif ; les bergers, petits de ce monde ; les mages et leurs cadeaux de partage et d’entr’aide. La crèche vivante avait été soigneusement préparée par les enfants. Avec le père Pierre Puech, la lecture de l’Évangile, les chants et le temps de prière venaient conclure ce beau moment.