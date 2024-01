Montrozier. Un bulletin intercommunal Comtal Lot consacré à l’aménagement du territoire

Le bulletin de la communauté de communes Comtal lot et Truyère arrive bientôt dans les boîtes aux lettres.

Il sera livré entre le 8 et le 12 janvier. Cette édition est spécialement consacrée à l’aménagement et urbanisme du territoire. Le PLUi du territoire des 21 communes (Bessuéjouls, Bozouls, Campuac, Le Cayrol, Coubisou, Entraygues-sur-Truyère, Espalion, Espeyrac, Estaing, Le Fel, Gabriac, Golinhac, Lassouts, La Loubière, Montrozier, Le Nayrac, Rodelle, Saint-Côme-d’Olt, Saint-Hippolyte, Sébrazac, Villecomtal) est en effet en cours d’élaboration.

Nicolas Bessiere, président de la communauté de communes Comtal Lot et Truyère, précise : " il nous semblait important de faire une édition spéciale sur cette compétence communautaire qui concerne tous les habitants, puisqu’en effet, le PLUi constitue un véritable outil d’aménagement et de développement durable de votre territoire. Il permet de structurer et d’organiser la politique d’aménagement à l’échelle des 21 communes membres. Ce grand chantier, rendu aujourd’hui nécessaire par le cadre législatif, est construit avec toutes les communes. Il est le fruit d’un travail collaboratif et solidaire entre les municipalités, d’une implication forte de chacun des Maires et des élus qui en sont de véritables acteurs."