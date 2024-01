Calmont. Des judokas en puissance

Les élèves de maternelle et CP de l’école Marie-Emilie se sont mis à l’heure olympique. Ils ont participé à une initiation judo pendant deux mois encadrés par la judokate Gwenaëlle Viard du club judo Rodez Aveyron. Roulades, prises, jeux de rapidité et d’écoute ont donné à plus d’un l’envie de découvrir cette belle discipline.

À l’école Marie-Emilie, les élèves ont terminé la période avec une matinée remplie de rires, d’échanges et d’entraide à travers des jeux sportifs mêlant petits et grands. Ce bon moment s’est conclu par une belle surprise avec la venue du père Noël et de ses lutins.