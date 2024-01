Football - mercato : des contacts sérieux en Autriche et en Angleterre pour le défenseur de Rodez Serge-Philippe Raux-Yao

Serge-Philippe Raux-Yao, arrivé à Rodez (Ligue 2) il y a deux ans, pourrait quitter le club du piton dans les prochaines heures.

C'est la tour de contrôle de la défense ruthénoise. Un des joueurs de l'effectif du Raf les plus "bankable" également. Serge-Philippe Raux-Yao (24 ans, 1,97 m), titulaire indéboulonnable, jouera-t-il un autre match avec le maillot ruthénois ? Pas sûr.

En tout cas, le défenseur central dont le contrat le liant au club aveyronnais arrive à terme en juin semble attiser toujours plus la convoitise. Si nos confrères de RMC ont évoqué, ce lundi, les intérêts de " clubs de Ligue 1 de deuxième partie de tableau" mais aussi "italiens" ; selon nos informations, des contacts sérieux ont été noués ces dernières heures en Autriche et en Angleterre.

Si une prolongation en Aveyron n'est encore pas totalement à exclure, elle deviendrait désormais relativement étonnante pour un joueur qui a disputé jusque-là 70 matches en deux ans avec Rodez.

Un dossier qui aurait donc très rapidement évolué si on en croit les mots du coach rouergat Didier Santini, la semaine dernière avant d'aller se qualifier pour les 16es de finale de Coupe de France à Challans (N3, 0-4) : "On n’a encore reçu aucune offre. Ils (les cinq joueurs dont le contrat arrive à terme en juin, donc Raux-Yao, Rajot, Depres, Danger et Younoussa) savent que je les adore et que je veux qu’ils restent, mais s’ils partent, c’est leur problème. Et ils ne m’ont pas dit qu’ils voulaient partir."

Pour rappel, Rodez retrouvera la Ligue 2 ce samedi (19 heures), dans son stade Paul-Lignon à l'occasion de la 20e journée, face à Pau. Raux-Yao sera-t-il de la partie ?