Decazeville. Parlons "popote" avec le centre social

Le centre social et l’équipe d’animation locale de Decazeville communauté débutent l’année 2024 avec de nouvelles animations sur tout le territoire. L’activité "Parlons popote" est programmée jeudi 11 janvier, à Bouillac, dans la salle du Pavillon de service et le jeudi 18 janvier, à Cransac dans la salle Rose Montagner. Ces rendez-vous culinaires débuteront à 10 heures. Mitonner des petits plats simples, partager trucs et astuces de cuisine, apprendre de nouvelles recettes et des plats équilibrés et économiques. Un temps de cuisine, d’échange, de partage en toute simplicité et dans une ambiance conviviale. Repas partagé à la fin de l’atelier. Transport possible au départ de Decazeville.

Sur inscription, participation 3 €. Informations au 05 65 47 96 73.