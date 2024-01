Rodez : quelle deuxième vie pour le square Subervie ?

La Ville envisage des travaux dans les prochains mois au square Subervie, jouxtant la place de la Cité. Avec l’espoir d’enfin y attirer les familles en gommant la mauvaise réputation du lieu.

Depuis son inauguration en 2013, le square Subervie, situé derrière l’ancien office de tourisme place de la Cité, n’a pas franchement attiré les familles ruthénoises. Si les cafetiers de la rue de Bonald ont pu y installer un bout de terrasse pour leur clientèle, les badauds ne sont pas nombreux à s’aventurer dans l’espace. La faute à une fréquentation davantage axée sur le squat que les activités ludiques, une propreté laissant plus qu’à désirer… et autres !

"Un projet complexe"

Bref, le poumon vert désiré pour le cœur de ville, à deux pas des principales rues commerçantes, n’a jamais pris. Et durant les diverses campagnes électorales, les oppositions s’en sont souvent émues. En 2020, par exemple, plusieurs des listes proposaient d’y installer la future halle marchande. Impossible selon la majorité, indiquant qu’en raison de sous-sols riches en architecture, il n’était possible de réaliser que des travaux en surface dans cet espace.

Ainsi, Christian Teyssèdre et son équipe ont opté pour une réhabilitation du square. Une sorte de deuxième vie. Elle a été annoncée lors du dernier conseil municipal par l’adjoint délégué aux travaux et à l’environnement, Christophe Lauras. "On veut un espace qui soit le plus accueillant possible et sécurisé pour qu’on y voie des enfants courir…", a-t-il expliqué, tout en projetant un plan d’une première ébauche de rénovation. En termes de sécurité tout d’abord, la Ville prévoit de clore l’accès au square la nuit. Pour cela, des grilles seront installées aux deux accès depuis la place de la Cité : impasse Ladet et passage sous les immeubles. On notera également le projet d’installer un dallage pour les terrasses temporaires actuelles : du Bec Verseur et de La Pachole. Le projet de rénovation prévoit également l’installation d’une aire de jeux pour les enfants et la plantation d’arbres…

Une démolition de maison nécessaire

Avec quel calendrier ? Difficile de le dire. Car Christophe Lauras l’a annoncé : "Ce chantier est complexe." Il nécessite tout d’abord la destruction d’une maison appartenant à la municipalité, côté rue de Bonald, "qui écrase l’espace". Celle-ci pourrait être engagée dès cette année pour un coût de 100 000 €. Mais cela ne signera pas forcément le début de la rénovation pour le square… Car il faut également attendre que ceux d’un immeuble situé sur la place la Cité – situé au numéro 18, celui où siège l’entreprise Selectour –, soient terminés. "On ne peut pas mener plusieurs chantiers en même temps, le principe de précaution prévaut. Puis, on entend dire souvent que ça n’avance pas, qu’on parle depuis longtemps de la rénovation de ce square, mais il n’est jamais simple de détruire une maison et n’en déplaise aux dramaturges, tous les chantiers doivent se faire en bonne entente avec les riverains, les acteurs privés, etc.", a tenu à préciser, pour les plus impatients, Christophe Lauras lors du dernier conseil municipal.