Decazeville : dans la famille Vidal, on a le tatouage dans la peau

Dans la famille Vidal, le tatouage est un savoir-faire qui se transmet. Corentin, le fils, succède à Damien, le père, dans la boutique Urban Ink de Decazeville.

Le mimétisme professionnel, qui est plus dans un environnement familial, peut parfois couler de source. Corentin Vidal, 19 ans, est de ceux-là. Depuis tout petit, il baigne dans les boutiques de ses parents, celle de la maman Mimiss Tartouille, à Figeac, et celle du papa Damien, Urban Ink à Decazeville, au 82 rue Cayrade, un peu plus haut que la Maison de la presse.

"Forcément, on sentait que la relève était là. Restait à connaître la période", confie Damien, qui se fait appeler "Dam’s" dans le monde tattoo.

C’est chose faite depuis novembre 2023. Corentin a en effet franchi le pas. Après avoir décroché son CAP d’électricien, il a aidé la famille sous forme de job d’été, dans les deux boutiques, et a aimé le contact avec la clientèle et tout l’univers du tatouage et du piercing. "J’ai eu même un coup de cœur immédiat pour le magasin à Decazeville et je n’en suis jamais reparti", précise le jeune garçon.

Un espace barbier à venir

Suite à de nouveaux problèmes de santé, l’occasion s’est donc présentée pour Damien Vidal de passer le flambeau à son fils : "Corentin a repris la boutique avec le même savoir-faire que je propose à Decazeville et dans le Bassin depuis de nombreuses années. Il est manageur, accueille et conseille au mieux la clientèle. Il va bientôt suivre une formation de barbier. Dans les prochains mois, nous pourrons donc remettre en activité la partie barbier de la boutique car nous avons une réelle demande de ce côté-là."

Urban Ink reçoit régulièrement des tatoueurs confirmés qui proposent toutes sortes d’idées pour marquer la peau.

Le piercing a aussi une bonne place. Les intéressés peuvent ainsi prendre rendez-vous avec deux artistes tatoueurs délivrant chacun un style bien différent, Neo ink et Darknight tattoo, ainsi que Marie qui assure le piercing, incluant la vente de bijoux.

La boutique dirigée désormais par Corentin va sortir prochainement sa ligne de tee-shirts et accessoires sous le nom de "Ink shirt 1984 Decazeville".

Enfin, le jeune homme sera également co-organisateur du salon de tatouage à Decazeville, le Decaz’Tattoo Show.

La sixième édition de l’événement avait rassemblé l’an passé plus de 100 artistes tatoueurs.

Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 10 heures à 18 heures. Contact au 06 18 24 74 05.