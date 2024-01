Estaing. La population bientôt recensée

Cette année, Coubisou réalise le recensement de sa population pour mieux connaître son évolution, ses besoins et ainsi développer de petits et grands projets pour y répondre. L’ensemble des logements et des habitants seront recensés à partir de ce 18 janvier.

Tout d’abord, il est important que vous ayez fixé sur vos bâtiments les plaques numérotées qui vous ont été distribuées lors de l’opération d’adressage de la commune.

Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Ensuite, Évelyne ou Geneviève, agents recenseurs recrutés par la commune, vous fourniront une notice d’information soit dans votre boîte aux lettres soit en mains propres. Il suffit de suivre les instructions qui y sont indiquées pour vous faire recenser. Elles seront à votre disposition pour tout complément d’information.

Le recensement est essentiel pour déterminer la participation de l’État au budget de la commune, définir le nombre d’élus au conseil municipal et identifier les besoins en termes d’équipements publics collectifs…

Si vous n’avez rien reçu d’ici le 25 janvier, veuillez vous rapprocher du secrétariat de mairie au 05 65 44 04 92 (mairie@coubisou.fr).