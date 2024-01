Onet-le-Château. Le local était trop petit ce dimanche pour la 1re rencontre 2024

En ce début d’année on met "les bouchées doubles" du côté du club de pétanque des Quatre saisons et on joint l’utile à l’agréable : en effet ce dimanche matin, les pétanqueurs se sont retrouvés au club-house, tout d’abord pour se souhaiter une bonne année, ensuite pour renouveler leur licence pour 2024 et enfin, pour déguster de succulentes galettes des rois, tous en mettant à l’honneur les reines et rois du jour… et en trinquant avec le breuvage de circonstance, un peu de cidre qui a bien fini de réchauffer l’atmosphère, faute de réchauffer les températures hivernales du jour !

Côté club, les responsables sont confiants et même optimistes, en effet l’effectif pour l’heure est stable avec près de 120 licences et pourrait être en hausse avec les retardataires… De bon augure pour les prochaines compétitions, d’autant que le club compte désormais 3 équipes qui évolueront cette année en championnat régional, puisqu’aux deux équipes seniors féminines et masculines, viendra s’ajouter le retour de l’équipe vétérans qui a regagné sa place en Régional.