Rodez. Les Troubadours du Rouergue et l’UM Swing Band à la salle des fêtes

Samedi 20 janvier, à 20 h 30, à la salle des fêtes, un concert sera organisé par la chorale de Rodez "Les Troubadours du Rouergue". En première partie de soirée, Les troubadours du Rouergue, fort de 61 choristes, interpréteront sous la direction de leur chef de chœur Isabelle Bertolli, des chants sacrés, classiques, populaires et gospels. La chorale sera accompagnée au piano par José Lincenziato. La soirée se poursuivra avec le groupe de musiciens de "l’UM Swing Band" de Rodez, dirigé par Alain Paronetto et Bernard Laur, qui offrira, avec ses 17 musiciens et deux chanteuses, un répertoire aux influences latino-jazz-rock, assorti de quelques chansons françaises.

En fin de concert, les deux groupes se réuniront pour un final explosif. Entrée 10 € gratuit pour les moins de 18 ans (billetterie à l’entrée).