Laissac-Sévérac l'Église. Des vœux et des projets présentés par David Minerva aux habitants de la commune

Vendredi 5 janvier, le maire de Laissac-Sévérac-l’Église, David Minerva et son conseil municipal ont accueilli, au centre administratif, les habitants de la commune qui s’étaient déplacés en nombre. Étaient également présents les représentants des partenaires de la collectivité : les pompiers, les gendarmes et de nombreuses personnalités politiques dont deux sénateurs, Alain Marc et Jean-Claude Anglars et le préfet de l’Aveyron, Charles Giusti.

Le maire a débuté son allocution en commentant une rétrospective en images de l’année écoulée et a ensuite présenté les perspectives pour l’année à venir telles que la finalisation des appels d’offres pour la future halle couverte et le PIMS (Pôle intercommunal multiservice), la modernisation de l’aire de lavage du marché aux bestiaux, la réflexion et le lancement de futurs lotissements sur les deux villages, la réfection et sécurisation de la cour de l’école de Sévérac-l’Église et l’aménagement extérieur de la salle des fêtes.

Il a évoqué les principaux évènements pour 2024, les manifestations habituelles qui, bien entendu, seront reconduites : la foire expo, le Roc laissagais, la deuxième édition de la course de caisses à savon, le rallye du Rouergue, la troisième édition du truck show, les fêtes votives des deux villages, le concours des bœufs de Noël et le marché de Noël. Mais il a également annoncé des nouveautés comme Laissac village de la prévention routière du 22 au 25 avril, l’arrivée de l’Aveyronnaise Classic et le concours départemental de la race aubrac.

Il a chaleureusement remercié les différents acteurs de la commune, l’ensemble des services et leurs agents, les artisans et commerçants, les associations et leurs bénévoles, la communauté paroissiale et les prêtres, l’office de tourisme, les agents de la collectivité et les membres du conseil municipal, avec une mention spéciale à la Maison de la presse pour ses activités littéraires et ses animations culturelles.

La soirée s’est poursuivie de manière chaleureuse et conviviale avec un apéritif dînatoire bien pourvu.