Ils avaient disparu depuis 48 heures dans les Pyrénées-Orientales : les deux adolescents retrouvés sains et saufs

Après deux jours de recherche et la diffusion d'un appel à témoins, les deux adolescents ont été retrouvés.

Bonne nouvelle pour les proches d'Imad Taouil et Sheyn Abaa Missang, les adolescents de 16 et 15 ans ont été retrouvés sains et saufs, annonce la gendarmerie des Pyrénées-Orientales ce mercredi 10 janvier 2024.

Cela faisait plus de deux jours que leur disparition crispait d'angoisse les villages de Peyrestortes et Pia. Lundi, les adolescents ont quitté le collège Joffre à Rivesaltes mais ne sont jamais rentrés chez eux. Ne donnant aucune nouvelle, d'importantes recherches avaient été engagées et un appel à témoins avait été lancé.

La piste des adolescents s'arrêtait à la gare

Un chien pisteur avait remonté la trace des deux adolescents jusqu'à la gare de Rivesaltes. La piste s'arrêtait là avant la diffusion de l'appel à témoins.

On ne sait pas où et dans quelles circonstances Taouil et Sheyn ont été retrouvés. Leur absence de plus de 48 heures s'apparente aujourd'hui à une fugue, l'essentiel étant qu'ils soient en bonne santé.