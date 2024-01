"On nous montre qu’il y a de la place pour nous, ça motive" : les étudiants à la rencontre des producteurs des filières agricoles en Aveyron

Mardi 9 janvier 2024, 150 élèves de trois établissements différents ont rencontré des représentants de filières agricoles lors du forum organisé par les Jeunes agriculteurs. Une journée à la salle des fêtes de Rodez pour faire découvrir le métier d’agriculteur, sous toutes ses formes.

Les étudiants et des professionnels du milieu agricole se sont rencontrés lors de la 10e édition du forum des filières qui recrutent en Aveyron organisé par les Jeunes Agriculteurs (JA). Tout au long de la journée du mardi 9 janvier, à la salle des fêtes de Rodez, 150 élèves de trois établissements agricoles – le lycée et le CFDPA de La Roque à Onet-le-Château, François-Marty à Monteils et l’Association de promotion sociale agricole, le centre de formation de la chambre de l’agriculture - étaient présents.

150 élèves ont rencontré des professionnels du milieu agricole. Centre Presse Aveyron - Alexia Ott

11 filières représentées

L’occasion de mettre en relation des élèves et les producteurs et de faire vivre le renouvellement des générations. "Toutes les filières sont demandeuses de main-d’œuvre. Que ce soit de personnes qui s’installent ou de salariés. Lors de ce forum, on explique aux étudiants les opportunités qu’il y a à s’installer. On leur fait également découvrir des filières auxquelles ils n’auraient pas forcément pensé", explique Michaël Garrigues, coprésident des JA Aveyron. Cette journée était également ouverte aux porteurs de projet qui ne se suivent pas nécessairement un cursus, autrement dit à toute personne ayant pour but de s’installer.

11 filières étaient représentées. Centre Presse Aveyron - Alexia Ott

Pour ce faire, des professionnels ont animé 12 stands, avec 11 filières présentes. Ovin viande, ovin lait, bovin viande, bovin lait, porc… Un stand sur le salariat agricole – une manière de rentrer doucement dans le métier sans s’engager -, et un autre dédié aux aspects pratiques de l’installation étaient proposés aux étudiants. Trois stands étaient choisis par les élèves, et les trois autres étaient imposés. Une formule qui a déjà fait ses preuves. "Cela permet de faire découvrir la multitude de corps de métiers présents sur le département. On a des jeunes adhérents des JA Aveyron qui ont découvert la production grâce à ce forum", poursuit Michaël Garrigues.

Certains étudiants ont montré leur engouement à l’issue de cette rencontre. C’est le cas de Julien, étudiant en terminale STAV au lycée La Roque. "Je suis moi-même fils d’agriculteurs. Mes parents sont installés en production de bovin lait à Sévérac-d’Aveyron. J’ai trouvé ce forum très intéressant, ça permet de découvrir de nouvelles filières et de rencontrer différentes coopératives. Grâce à cette journée, j’ai compris le fonctionnement des cahiers des charges et j’ai acquis des outils permettant de s’installer. Avec les amis de mes parents, on parle beaucoup de ma future installation mais jamais des aspects techniques. C’est pour cela que j’ai fortement apprécié le stand dédié à l’installation, pour son utilité. De plus, une jeune installée nous a parlé de son expérience et fait réaliser un quiz interactif. Malgré le fait qu’on soit jeune, notre installation va arriver vite et il faut s’y préparer", confie-t-il.

"J’ai fortement apprécié le stand dédié à l’installation, pour son utilité", confie Julien, étudiant en terminale STAV au lycée La Roque. Centre Presse Aveyron - Alexia Ott

Pierre, dans la même classe que Julien, est également fils d’agriculteurs. Ses parents sont en production de volaille à côté de Carmaux, dans le Tarn. À l’avenir, il souhaite s’installer avec son frère. "Depuis tout petit, je veux être agriculteur. Ça nous motive de rencontrer des gens qui nous montrent qu’il y a de la place pour nous. Ce forum nous permet d’échanger avec des professionnels qui nous guident. Comment s’y prendre pour s’installer ? Cela m’a enrichi, m’a appris l’intégration des notions de respect de l’environnement dans ce travail et m’a donné envie d’explorer de nouvelles choses sur l’exploitation", conclut ce jeune étudiant de 17 ans.

158 installations aidées ont été recensées en 2023. Centre Presse Aveyron - Alexia Ott