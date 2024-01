Decazeville. Cha cha cha et rock’n roll samedi à Concept form

François Foulquier, professeur de danses sportives/société, et Françoise vous invitent pour un nouveau stage de danses latines (danses de couple), samedi 13 janvier, à la salle Concept form à Decazeville (parking derrière Géant Casino). Au programme, cha cha cha et rock and roll jive.

Cet après-midi, est divisé en deux séances, les débutants seront en piste de 14 heures à 15 h 30. Les initiés suivront, de 15 h 15 à 17 heures. "Quel que soit votre niveau, vous serez acceptés sans problème. Pour celles et ceux qui débutent, il est conseillé de vous présenter à 13 h 45", précisent les organisateurs. Chaussures de ville ou de danse conseillées. Il n’est jamais trop tard pour se trouver un loisir qui peut vite se transformer en passion. "D’autant plus que la salle de Concept form est spacieuse, claire et moderne ; boissons "soft" et café seront offerts", insiste François Foulquier. Le prochain stage aura lieu samedi 3 février, à 14 heures.

Informations au 06 07 90 10 64.