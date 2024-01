Escrime : Rodez privé de ses tireurs vénézuéliens à cause de problèmes de visas ce week-end lors des demi-finales des championnats de France

Alors que l’Era se déplace samedi 13 janvier à Fontaine (Isère), pour le premier rendez-vous des championnats de France par équipes de la saison, le club du Piton a accueilli une bien mauvaise nouvelle en ce début d’année.

L’escrime Rodez Aveyron ne pourra pas aligner ses tireurs vénézuéliens, Ruben Limardo (11e mondial) et Gabriel Lugo (50e), ce week-end. Et ce malgré le fait que les championnats de France par équipes d’épée autorisent à chaque équipe d’aligner un compétiteur étranger… La raison ? Elle n’est pas sportive, d’après le vice président en charge du haut niveau à l’Era, Jean-Michel Goubert. "Les Vénézuéliens ont des soucis de visas depuis le 1er janvier. Ils ne peuvent pas venir. À quoi est-ce que c’est dû ? Je ne sais pas, je ne fais pas de politique." Et de poursuivre : "À l’instant T, même s’il y avait une coupe du monde ailleurs qu’en France, ils ne pourraient pas y aller. C’est quand même terrible. Tout ça pour des problèmes de paperasse, pas de blessure. J’espère que ça ne va pas trop durer, parce que sinon, ça va mettre en l’air leur saison…"

Par conséquent, un casse-tête pour former deux équipes…

Privé de Limardo en équipe première, en N1, et de Lugo en N2, Rodez a donc dû revoir tous ses plans au dernier moment. Hier après-midi encore, Goubert and co étaient à pied d’œuvre pour trouver une solution. Pour la formation fanion, c’est le fils du vice président, Mickaël, habituel remplaçant, qui a été choisi pour devenir titulaire (aux côtés d’Aymerick Gally et de Gaëtan Billa, tandis que le jeune M20, Mattéo Lesponne-Denis, sera dans la rotation). De fait, la II sera ainsi rajeunie (Zacharie Roger, Damian Bernado, Loukas Odorico et Maël Denaux). " Ça nous met bien dans la panade… On n’aura pas la même force d’équipe que d’habitude pour ce week-end. Ça ne va pas être simple", regrette Jean-Michel Goubert.

"Tout se joue ce week-end"

Le club du Piton, médaillé de bronze l’an passé au France, va-t-il revoir ses ambitions à la baisse au regard de la situation ? Pas forcément pour son quatuor de N1 : "Malgré les problèmes que l’on a, on a pour objectif de se qualifier pour les play-off (à savoir finir dans les huit premiers des demies, afin de jouer ultérieurement pour le titre et de ne pas risquer la descente en N2, NDLR). D’habitude, il y a des quarts de finale, puis des demi-finales qui débouchent sur un classement à l’issue des deux compétitions pour déterminer les qualifiés en play-off et play-down. Mais cette année, avec les Jeux, la Fédération a décidé qu’il n’y aurait pas de quarts de finale. Tout se joue donc ce week-end." Reste à savoir si le souci de visa de Limardo, notamment, lui sera préjudiciable ou non.