Moyrazès. Football : le club-house inauguré

L’inauguration du club-house de l’AS Moyrazès a été réalisée en présence des licenciés, des dirigeants, des amis du club et de la municipalité. Ce club-house aménagé par l’ASM a été possible grâce à la mise à disposition d’une salle par la mairie.

L’assemblée s’est réunie autour d’un verre et d’un buffet avant que le maire Michel Artus ne fasse un petit discours saluant l’esprit d’initiative et le dynamisme de cette association qui est la plus ancienne de la commune et une des plus actives.

L’équipe première a réalisé une excellente première partie de saison qui lui permet d’être leader de sa poule en 3e division et lui permet légitimement d’ambitionner une montée en division supérieure en fin de saison. L’équipe 2 réalise un parcours plus qu’honorable en 5e division, faisant de très belles prestations.