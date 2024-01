Rieupeyroux. Jean-Claude Thuillier présente son exposition "Incertitudes"

Invité par le centre culturel Aveyron Ségala Viaur, l’artiste lotois Jean-Claude Thuillier investira l’espace Gilbert-Alauzet du 12 janvier au 5 mars et le vernissage a donc lieu aujourd’hui, à 19 heures.

Peintre et graveur français, né en 1948, installé dans le Lot depuis 2005, Jean-Claude Thuillier peint majoritairement des grands formats dans son atelier de Cénevières. S’il lui arrive d’utiliser l’acrylique, son médium de prédilection est l’huile dans une pâte enrichie de sable. Il se méfie des écoles, des étiquettes et réfute l’appellation de peintre abstrait. Il est peintre, c’est tout. Jean-Claude Thuillier a exposé dans de nombreuses galeries et des musées en France et à l’étranger. Il a également participé à des salons tels que Lineart en Belgique, Art fair à Lille, la Biennale de Paris ou encore Art Paris.

Exposition visible jusqu’au 5 mars en semaine, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, ou sur rendez-vous et avant chaque séance de cinéma.