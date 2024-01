Météo : réveil neigeux ce matin en Aveyron, galère annoncée pour les automobilistes

La neige est désormais bien présente ce jeudi 11 janvier en Aveyron placé en vigilance orange neige et verglas avec quatre autres départements de l'Occitanie : Aude, Hérault, Lozère et Tarn.

Les précipitations prennent un caractère hivernal ce jeudi 11 janvier notamment en Aveyron et ailleurs en Occitanie.

Si les chutes de neige ont cessé progressivement sur la Lozère et le Cantal en cette fin de nuit, elles devraient se poursuivre jusqu'en fin d'après midi dans l'Aveyron, la Lozère, l'Aude, l'Hérault et le Tarn.

Les cinq départements d'Occitanie placés en vigilance orange neige et verglas. Capture d'écran - Météo France

Dans le Tarn et l'Aveyron les chutes de neige se poursuivent ce jeudi matin matinée selon Météo France en atteignant plaines et fonds de vallée.

Sur l'Aveyron, elles cessent en fin de matinée par le nord et l'est du département, un peu plus tardivement sur le sud-ouest du département (secteur Saint-Affrique - Camarès). Sur le Tarn, elles persistent jusqu'en fin d'après-midi mais en perdant de leur intensité.

Enfin dans l'Aude, les précipitations restent éparses au cours des prochaines heures avant de s'intensifier en cours de matinée avec une limite pluie-neige s'abaissant jusqu'en plaine du Lauragais au Carcassès à la moyenne vallée de l'Aude (secteur Lézignan). Sur le Narbonnais et les Corbières maritimes les précipitations devraient rester sous forme de pluie (mais il subsiste encore une incertitude sur une éventualité de chutes de neige jusqu'au littoral).

Ces précipitations persistent une bonne partie de l'après-midi avec une limite pluie-neige ne remontant que très lentement (vers 300/400 m).

De 3 à 40 cm de neige

Toujours selon Météo France, les hauteurs de neige attendues sont de l'ordre de :