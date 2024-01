Circulation en Aveyron : conditions très délicates sur l'ensemble du département, voici l'état des routes ce jeudi 11 janvier

Dans son bulletin d'état des routes de ce jeudi 11 janvier 2024, le Département appelle les usagers "à la plus grande prudence" sur l'ensemble du réseau routier.

Les températures relevées sont comprises entre -3° et +4°. On liste ici l'état du réseau routier départemental (hors RN 88 et A75) ce jeudi 11 janvier 2024.

La RD809 reste interdite à la circulation des poids lourds (hors livraisons ou chargements en Aveyron).

Le Département recommande la plus grande prudence aux usagers de la route amenés à circuler. Vous pouvez suivre l'état des routes du réseau départemental sur inforoute12.fr.

Nord-Aveyron

Attention au verglas localisé sur le secteur de Saint-Geniez-d’Olt et Campagnac. La neige est présente au-dessus de 600 m sur les secteurs de Saint-Amans-des-Côts, Mur-de-Barrez, RD920 cote de Montsalvy, Laguiole, Saint-Geneviève, Aubrac, fine pellicule entre Bozouls et Lioujas. Un cumul sur l’Aubrac d’une vingtaine de centimètres voir plus sur le secteur de Thérondels.

Conditions de circulation : difficiles sur une partie du réseau du fait de présence de neige ou verglas localisé.

Centre-Aveyron

Secteur Rodez

La neige tombe sur tout le secteur. Les chaussées sont enneigées. Les conditions de circulation sont délicates sur tout le secteur notamment sur la RD911 et RD 888 entre Baraqueville, La Primaube et Flavin

Secteur Réquista

Des chutes de neige en cours sur tout le secteur. Les chaussées sont enneigées. Là aussi, les conditions de circulation sont délicates sur tout le secteur (y compris à basse altitude).

Secteur Salles Curan

Des chutes de neige en cours sur tout le secteur. Les chaussées sont enneigées. Prudence au volant, les conditions de circulation sont délicates sur tout le secteur notamment sur la RD911 entre Flavin et Viarouge.

Sud-Aveyron

Saint-Sernin et Saint-Affrique

Une fine couche de neige est présente sur les deux secteurs que ce soit sur les plateaux du Mont de Lacaune, du Larzac et du Lévezou mais aussi dans les vallées et sur les contreforts. La limite pluie-neige est à partir de 300m d’altitude. Les conditions de circulation sont délicates sur la RD1.

Millau

Neige présente en fine couche sur les plateaux du Larzac et du Lévezou. La limite pluie-neige est à partir de 600m d’altitude.

Les conditions de circulation sont délicates sur la RD1.

Pas de neige sur le causse noir et dans les vallées du Tarn et de la Dourbie. Elle n’est présente qu’en altitude sur les plateaux.

Ouest-Aveyron

Couche de neige jusqu’à 5 cm au-dessus de 400 m. Les conditions de circulation sont délicates au-dessus de 550m notamment sur le secteur de Rieupeyroux