VIDEO. Neige, verglas : l'Aveyron repasse en vigilance jaune comme toute l'Occitanie jusqu'à ce vendredi 12 janvier

L'épisode neigeux qui a touché l'Aveyron, le Tarn, le nord de l'Hérault et l'Aude dans la nuit de mercredi à jeudi s'évacue lentement, ce jeudi 11 janvier, en attendant une journée froide vendredi sur le "12", avec des brouillards givrants.

Avec le Cantal, 5 départements d'Occitanie avaient été placés en vigilance orange pour la neige et le verglas, pour la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 janvier. Cette vigilance orange restait en cours ce jeudi 11 janvier en matinée pour 4 de ces 6 départements :

Aveyron

Hérault

Tarn

Aude.

Ce jeudi à 16 heures, ces quatre départements sont à nouveau passés en vigilance jaune comme tous les départements voisins et un très large quart sud-ouest. Cette vigilance jaune restera effective jusqu'à ce vendredi 12 à 10 heures du matin. La neige a en effet cessé de tomber par le nord et l'est de l'Aveyron, alors qu'elle continuait à tomber dans le sud et l'ouest du département, avec des coupures de courant dans le Saint-Affricain, tandis que dans le Tarn et le nord de l'Hérault, les précipitations neigeuses qui sont allées en s'amenuisant au cours de la journée.

L'Aveyron, département le plus froid d'Occitanie ce vendredi 12 janvier

Le temps redeviendra plus sec et froid ce jeudi en soirée, avant une journée très fraîche ce vendredi 12 janvier, notamment sur les reliefs enneigés. L'Aveyron sera même, avec les départements du Piémont pyrénéen, le département d'Occitanie où il fera le plus froid ce vendredi 12 janvier, et dès la matinée où les températures seront quasiment partout négatives, jusqu'à -4°C sur le Lévezou avec des brouillards givrants sur le Ruthénois, le Ségala, le Lévezou, le Réquistanais et le Séveragais. Après une journée largement ensoleillée avec des températures positives (entre 1 et 7°C à Nant), il ne fera plus que -3°C en soirée à Laguiole et Rodez, -4°C à Pareloup, et jusqu'à -6°C sur le centre et le sud du département, Rodez compris, avec le retour des brouillards givrants sur ces territoires. Alors qu'il fera 2 à 3°C de plus au pied des Pyrénées.