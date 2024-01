Circulation en Aveyron : des poids lourds interdits de rouler sur l'A75 en raison de la neige

La neige tombe avec insistance en Aveyron comme chez ses voisins, ce jeudi 11 janvier 2024. Et cela n'est pas sans conséquence sur les conditions de circulation.

La poudre blanche tombe avec intensité en Aveyron comme dans plusieurs départements voisins, ce jeudi 11 janvier 2024. Un phénomène météo qui a des conséquences sur les conditions de circulation. Avec des restrictions désormais imposées, sur l'autoroute A75.

Poids lourds supérieurs à 7.5T

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a sévi, en milieu de journée, ce 11 janvier. "La circulation est interdite aux PL dont le PTAC est supérieur à 7.5T dans les 2 sens de circulation entre l'échangeur Lodève Nord et l'échangeur n°43 au PR193 à Severac-le-Château", écrit-il dans un communiqué. Et cela concerne "les transports de marchandises, y compris les matières dangereuses".

Quid du stockage ?

Le préfet a également donné des indications concernant les mesures de stockage, établies de cette façon dans le sens Sud/Nord :

Stockage ST A75/1 (Pégairolles de l'Escalette), mesure prévue au PGTZ

(Pégairolles de l'Escalette), mesure prévue au PGTZ Stockage en pleine voie de circulation entre l'échangeur 54 (Le Bosc - PR 279,500) et l’échangeur 53 (Lodève Sud - PR 275,780) mesure non prévue au PGTZ.

Dans le sens Nord/Sud, le préfet précise que "les poids lourds seront stockés selon la mesure du PGTZ ST A75/4 (Plaine de Sévérac)".

Conditions défavorables

Les services de l'Etat indiquent avoir pris cette décision, "compte tenu des conditions météorologiques défavorables sur l'autoroute A75 dans les départements de la Lozère, de l'Hérault, et de l'Aveyron".

Et au préfet de mentionner, enfin, que "cette interdiction de circulation n'est applicable ni aux véhicules de transport de fondants routiers, ni aux véhicules et engins de secours et d'intervention, ni aux véhicules de transports de voyageurs et d'animaux vivants".