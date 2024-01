Fin de parcours pour Zity à Paris : le service de location de véhicules électriques en libre service de Renault mettra fin à ses activités le 15 janvier

Le 15 janvier marquera la fin des véhicules en libre-service du groupe Renault. Les clients expriment leur insatisfaction en raison de l'absence de maintenance et de la fragilité des véhicules utilisés. L'opérateur Mobilize déplore l'étendue des dommages sur la flotte de Dacia Spring.

Le service de location de véhicules électriques en libre-service Zity, appartenant au groupe Renault, cessera ses activités à Paris le 15 janvier, après une période de trois ans et demi. Environ 100 000 clients en région parisienne recevront un message électronique les informant de la situation, et leurs crédits en cours seront remboursés. Mobilize, la filiale en charge des services d'autopartage chez Renault, explique que les dommages fréquents à la flotte ont entraîné une diminution de la disponibilité et de la qualité perçue du service. En raison du manque d'entretien, les clients ont exprimé leur mécontentement face aux comportements indélicats à bord des véhicules Zity, tels que des soirées festives à l'intérieur. Tout de même, le service sera maintenu à Lyon, Madrid et Milan.



Selon le Parisien, Christian, ancien client régulier de Zity, se rappelle que le service était fonctionnel et pratique en 2020 avec des tarifs avantageux, une application facile à utiliser, des véhicules propres et performants, offrant une bonne autonomie. Cependant, dès 2022, il remarque des changements négatifs, les véhicules étant remplacés par des voitures électriques d'entrée de gamme plus fragiles, et les problèmes s'accumulent. En 2023, la situation se détériore, les véhicules sont dégradés, avec des portières forcées, des vitres cassées et des déchets accumulés.

Dès le 15 janvier, Share Now sera le seul opérateur de mobilité en libre-service à Paris, avec des alternatives comme les Peugeot e208 et Fiat e500.