Salles-la-Source. Les amis de Saint-Austremoine passent des illuminations au quine

Décembre 2023 marquait le 40e anniversaire de l’association les amis de Saint-Austremoine, l’occasion pour les 102 personnes présentes de découvrir l’église éclairée à la lueur de plus de 600 bougies et lumignons. L’acoustique associée à la magie du lieu révélait le thème de la veillée "al cantou", chants de Noël précédaient alors le "o bierjo de los mountognos" et le "se canto" repris en chœur. Un rappel rondement mené marquait la fin de ce beau moment de partage suivi par la convivialité du vin chaud et gâteaux maison. Les amis de Saint-Austremoine donnent maintenant l’occasion de se souhaiter une belle année 2024 en venant partager un bon moment de convivialité lors du prochain quine organisé par l’association à la salle des fêtes de Pont-les-Bains, dans l’après-midi du dimanche 14 janvier.