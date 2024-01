Escrime : en N1 et N2, Rodez va se frotter à du lourd pour tenter de rallier les quarts du championnat de France d'épée

Samedi 13 janvier, à Fontaine (Isère), les deux équipes de l'Escrime Rodez Aveyron ont terminé en milieu de tableau après la phase de poule, et elles ont hérité d'adversaires coriaces pour le premier tour des éliminations directes, qui se disputera dimanche 14 janvier à 9h30.

Samedi 13 janvier, à Fontaine (Isère) les deux équipes de l’Escrime Rodez Aveyron ont bouclé la première journée de la demi-finale du championnat de France d’épée par équipes en milieu de tableau. En N1 et en N2, les deux formations ruthénoises ont gagné deux de leurs trois matches de poules. "On est à peu près dans les clous, surtout avec l’absence de Ruben Limardo (11e mondial) dans l’équipe I, et Grabiel Lugo (50e) dans la II", soulignait Jean-Michel Goubert, le vice-président en charge du haut niveau à l’Era.

L’équipe fanion s’est classée 7e sur 16 et l’équipe II 6e sur 15. "C’était un vrai panier de crabes : il y a beaucoup d’équipes qui ont signé deux victoires, alors le classement s’est joué à quelques touches", ajoute-t-il. Et ça a son importance : le classement détermine les affiches des éliminations directes. L’équipe fanion d’Aymerick Gally, Gaétan Billa, Mattéo Lesponne-Denis et Mickaël Goubert affrontera dès 9 h 30 celle de Saint-Maur (10e des poules), menée par le champion olympique en titre Romain Cannone. Et en N2, à la même heure, l’Era se frottera à Orléans (11e), qu’il a "très difficilement battu" pendant la phase de poule.

Et si l’équipe fanion arrive à passer en quarts, qui est l’objectif de l’Era pour gagner un billet pour les play-off, elle pourra tomber sur du encore plus lourd : la formation de Levallois (2e), emmenée par l’ancien Ruthénois Alexandre Bardenet et le champion de France Paul Allègre.