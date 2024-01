Football : un Rodez complètement renversant face à Pau !

Pour la reprise du championnat en 2024 et une semaine avant le tant attendu match face à l'AS Monaco en Coupe de France, Rodez a enregistré son 8e succès en 20 rencontres de Ligue 2 cette saison, ce samedi soir face à Pau (2-1). Le buteur Akim Abdallah et les siens ont été rejoints sur penalty à la 88e, perdant aussi leur capitaine Danger sur carton rouge, avant que Younoussa ne fasse chavirer le stade à la dernière seconde du temps additionnel (2-1). Complètement fou.

Avec deux des plus prolifiques attaques de Ligue 2 face-à-face, on aurait pu croire que le planchot s'activerait rapidement hier. Entre le 9e et le 5e du championnat, il n'en fut rien. La pause ayant été atteinte à 0-0. Malgré quelques alertes des deux côtés. Mais surtout des approximations techniques, là aussi des deux côtés, alors que la température glaciale n'a, il est vrai, pas aidé les acteurs.

Des acteurs à qui on ne peut enlever l'envie de produire du jeu, surtout côté ruthénois. À noter encore lors de ce premier acte, la sortie sur blessure du défenseur gauche Joris Chougrani, remplacé par Lucas Buadès, rentré tout à droite comme à son habitude et faisant glisser les trois de derrière Ngouyamsa, Danger et Raux-Yao d'un cran vers la gauche.

Grande première pour Akim Abdallah, Sébastien Cibois impressionnant puis impuissant, Younoussa au firmament

Et après la pause, il n'a pas fallu attendre longtemps pour voir l'anomalie de filets inertes réparée. Une parfaite ressortie de balle rapide et intelligente de Rajot menant vers Corredor, Taibi et le buteur face à la cage paloise ouverte, Akim Abdallah ! Le piston gauche aux 55 matches de L2 avec Rodez depuis son arrivée à l'été 2022 a ainsi ouvert son compteur de but sous le maillot sang et or. Et débloqué la situation pour les siens. Même si par la suite, les Béarnais ont fait passer des sueurs froides à tout Paul-Lignon, faisant aussi briller un Sébastien Cibois impérial dans la cage en l'absence de Mpasi parti à la CAN. Pire, le coup de moins bien des Aveyronnais a été sanctionné par un penalty sifflé pour une main du capitaine Bradley Danger. Sylla ne s'est pas fait prier pour transformer la sanction alors qu'on jouait la 88e. Le stade est alors devenu bouillant.

Car d'un court succès permettant aux Aveyronnais de faire un sacré rapproché vers les play-off, 6e à un point de Pau, la réalité d'un nul (1-1) les a rattrapés, les faisant glisser 11es. De quoi enrager. Surtout pour le capitaine fautif qui écopera en plus d'un carton rouge dans la foulée, pour contestation. Il ratera donc la prochaine sortie pour les Rouergats : un match tout en émotions, encore à Paul-Lignon, mais cette fois en Coupe de France (16es) face à un ténor de la Ligue 1, l'AS Monaco !

Mais cette folle soirée était loin d'être finie. Avec, à 10 contre 11, un but dans la dernière seconde du rentrant Younoussa pour faire repasser les Aveyronnais 7es, bien aux portes des play-off !